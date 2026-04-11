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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के CM हाउस खाली करने पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'तो आप…'

नीतीश कुमार के CM हाउस खाली करने पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'तो आप…'

Bihar New Government: तेजस्वी यादव ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी तानाशाही चाहती है. ये वक्त अपने से नहीं, दुश्मनों से लड़ने का है. तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

By : अजीत कुमार, पटना, आर्यन आनंद | Updated at : 11 Apr 2026 05:31 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) एक अणे मार्ग स्थित सीएम हाउस (CM House) को खाली करने लगे हैं. आज (शनिवार, 11 अप्रैल, 2026) से सामान ढोने का काम शुरू हो गया है.अब नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं. इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की प्रतिक्रिया आई है.

पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से इसको लेकर सवाल किया. पूछा कि नीतीश कुमार का सामान शिफ्ट हो रहा है. क्या कहिएगा? उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "तो आप क्या चाहते हैं, जाके मदद कर दें?"

बीजेपी और आरएसएस पर किया हमला

दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी तानाशाही चाहती है. ये वक्त अपने से नहीं, दुश्मनों से लड़ने का है. तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. पटना के एसके मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था.

तेजस्वी ने कहा कि कार्यक्रम स्थल छोटा पर गया है. किसी और जगह आयोजन करना चाहिए था. उन्होंने कहा कि हम लोगों को संगठन को मजबूत करना है. देश में जो चल रहा उसको समझने की जरूरत है. कुछ ऐसे नेता जो हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भड़काऊ भाषण देता है उसका विरोध होना चाहिए. अगर हम भी धर्म को उकसाने की बात करें तो विरोध होना चाहिए.

'बीजेपी और आरएसएस को पहचानने की जरूरत'

बंगाल के वायरल वीडियो पर कहा, "हुमायूं एक हजार करोड़ रुपये बीजेपी से लेकर फायदा पहुंचाना चाहते हैं. बीजेपी और आरएसएस के लोगों को पहचानने की जरूरत है. हमें फक्र है कि हम लालू जी के बेटे हैं. लालू जी ने एक समय आडवाणी जी के रथ यात्रा रोकने का काम किया था."
ओसामा पर किया गया झूठा केस- तेजस्वी यादव

आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि ओसामा (आरजेडी विधायक) पर झूठा केस किया गया है. आप लोगों ने देखा ही है. हम लोग पर कई केस किए गए, जब लालू जी नहीं झुके बेटा भी नहीं झुकेगा. आने वाला दिन हम लोगों का होगा. सब लोग यहां जुटे हैं, सबको एक साथ रहना है. हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, मिल-जुलकर सबके लिए काम करेंगे.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Apr 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Nitish Kumar Bihar New CM BIHAR NEWS
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