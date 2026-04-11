नीतीश कुमार के CM हाउस खाली करने पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'तो आप…'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) एक अणे मार्ग स्थित सीएम हाउस (CM House) को खाली करने लगे हैं. आज (शनिवार, 11 अप्रैल, 2026) से सामान ढोने का काम शुरू हो गया है.अब नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं. इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की प्रतिक्रिया आई है.

पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से इसको लेकर सवाल किया. पूछा कि नीतीश कुमार का सामान शिफ्ट हो रहा है. क्या कहिएगा? उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "तो आप क्या चाहते हैं, जाके मदद कर दें?"

बीजेपी और आरएसएस पर किया हमला

दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी तानाशाही चाहती है. ये वक्त अपने से नहीं, दुश्मनों से लड़ने का है. तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. पटना के एसके मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था.

तेजस्वी ने कहा कि कार्यक्रम स्थल छोटा पर गया है. किसी और जगह आयोजन करना चाहिए था. उन्होंने कहा कि हम लोगों को संगठन को मजबूत करना है. देश में जो चल रहा उसको समझने की जरूरत है. कुछ ऐसे नेता जो हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भड़काऊ भाषण देता है उसका विरोध होना चाहिए. अगर हम भी धर्म को उकसाने की बात करें तो विरोध होना चाहिए.

'बीजेपी और आरएसएस को पहचानने की जरूरत'

बंगाल के वायरल वीडियो पर कहा, "हुमायूं एक हजार करोड़ रुपये बीजेपी से लेकर फायदा पहुंचाना चाहते हैं. बीजेपी और आरएसएस के लोगों को पहचानने की जरूरत है. हमें फक्र है कि हम लालू जी के बेटे हैं. लालू जी ने एक समय आडवाणी जी के रथ यात्रा रोकने का काम किया था."

ओसामा पर किया गया झूठा केस- तेजस्वी यादव

आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि ओसामा (आरजेडी विधायक) पर झूठा केस किया गया है. आप लोगों ने देखा ही है. हम लोग पर कई केस किए गए, जब लालू जी नहीं झुके बेटा भी नहीं झुकेगा. आने वाला दिन हम लोगों का होगा. सब लोग यहां जुटे हैं, सबको एक साथ रहना है. हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, मिल-जुलकर सबके लिए काम करेंगे.