'20 साल में पहली बार इस तरह बदलाव की लहर', बंपर वोटिंग के बाद बोले तेजस्वी यादव

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में गुरुवार (06 नवंबर) को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले गए. इस चरण में 64.66 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि राज्य के लोगों ने पहले फेज में बदलाव के लिए मतदान किया है. उन्होंने कहा कि 20 साल में पहली बार इस तरह की अभूतपूर्व बदलाव की लहर महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रही है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''हर बिहारवासी ने 20 साल के अंधकार को मिटाने के लिए, घर से निकल कर परिवर्तन की ऐसी रोशनी जलाई कि पूरे बिहार में सुख, समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान, सौहार्द, शांति और खुशहाली की दस्तक सुनाई देने लगी है.''

हर घर से सरकार चलायेंगे- तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने आगे कहा, ''हर घर से ही नहीं, हर हृदय से भी सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि इस बार नई युवा सरकार लायेंगे, हर घर से सरकार चलायेंगे और हर बिहारवासी को सीएम यानी चिंता मुक्त और चेंज मेकर बनायेंगे. महिलाएं, बुजुर्ग और हमारे युवा साथियों ने जिस जोश, जुनून, जज़्बे, उम्मीद और उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, उससे साफ हो चुका है कि बिहार में महापरिवर्तन होने जा रहा है.''

आज बिहार ने प्रथम चरण में बदलाव के लिए मतदान किया है। हर बिहारवासी ने 20 साल के अंधकार को मिटाने के लिए, घर से निकल कर परिवर्तन की ऐसी रोशनी जलाई कि पूरे बिहार में सुख, समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान, सौहार्द, शांति और खुशहाली की दस्तक सुनाई देने लगी है।



20 साल में पहली बार इस तरह की… pic.twitter.com/keAttt0I5P — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 6, 2025

बेरोजगारी, गरीबी, अपराध का अंत होने जा रहा- तेजस्वी

आरजेडी नेता ने ये भी कहा, ''20 वर्षों से बेरोजगारी, गरीबी, अपराध, अन्याय, ग़ैर बराबरी, अत्याचार, भ्रष्टाचार और अनगिनत पीड़ाओं का अंत होने जा रहा है. सभी 121 सीटों पर बिहारवासियों ने महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में एकमुश्त वोट किया है. सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद. आप लोग मेरी शक्ति और बिहार के परिवर्तन युग के प्रकाश पुंज है. अभी थमना नहीं है, रुकना नहीं है.

'जनता जनार्दन के हर सपने को लक्ष्य तक पहुंचाना है'

उन्होंने कहा, ''तकनीकी से तरक्की का प्रकाश थोड़ी ही दूर पर जगमगाता दिख रहा है. हमें विनम्रता के साथ मंजिल तक मजबूत कदम रखते हुए पहुंचना है. विपक्ष द्वारा उत्पन्न बाधाओं का सामना करते हुए, लोकतंत्र और संविधान पर आए खतरे को मिटाते हुए, जनता जनार्दन के हर सपने को लक्ष्य तक पहुंचाना है.

दूसरे फेज के लिए तेजस्वी की अपील

महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार ने अपील करते हुए आगे कहा, ''आप सभी प्रथम चरण की भांति ही दूसरे चरण यानि 11 नवंबर को भी अपना प्रेम, आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग तेजस्वी को दें. आपका बेटा, भाई और साथी, तेजस्वी वचन देता है कि अगले पांच सालों में बिहार को इतना खुशहाल बनाएंगे कि 14 नवंबर की तारीख को लोग त्योहार के रूप में मनाने लगेंगे, एक ऐसे दिन के रूप में जिस दिन बिहार में विकसित बनने वाली तरक्की का आगमन हुआ था.''