हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'20 साल में पहली बार इस तरह बदलाव की लहर', बंपर वोटिंग के बाद बोले तेजस्वी यादव

'20 साल में पहली बार इस तरह बदलाव की लहर', बंपर वोटिंग के बाद बोले तेजस्वी यादव

Bihar Election 2025 Phase 1: तेजस्वी यादव ने कहा कि हर बिहारवासी ने 20 साल के अंधकार को मिटाने के लिए, घर से निकल कर परिवर्तन की ऐसी रोशनी जलाई कि सुख, समृद्धि, सुरक्षा की दस्तक सुनाई देने लगी.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 06 Nov 2025 10:58 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में गुरुवार (06 नवंबर) को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले गए. इस चरण में 64.66 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि राज्य के लोगों ने पहले फेज में बदलाव के लिए मतदान किया है. उन्होंने कहा कि 20 साल में पहली बार इस तरह की अभूतपूर्व बदलाव की लहर महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रही है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''हर बिहारवासी ने 20 साल के अंधकार को मिटाने के लिए, घर से निकल कर परिवर्तन की ऐसी रोशनी जलाई कि पूरे बिहार में सुख, समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान, सौहार्द, शांति और खुशहाली की दस्तक सुनाई देने लगी है.''

हर घर से सरकार चलायेंगे- तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने आगे कहा, ''हर घर से ही नहीं, हर हृदय से भी सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि इस बार नई युवा सरकार लायेंगे, हर घर से सरकार चलायेंगे और हर बिहारवासी को सीएम यानी चिंता मुक्त और चेंज मेकर बनायेंगे. महिलाएं, बुजुर्ग और हमारे युवा साथियों ने जिस जोश, जुनून, जज़्बे, उम्मीद और उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, उससे साफ हो चुका है कि बिहार में महापरिवर्तन होने जा रहा है.'' 

बेरोजगारी, गरीबी, अपराध का अंत होने जा रहा- तेजस्वी

आरजेडी नेता ने ये भी कहा, ''20 वर्षों से बेरोजगारी, गरीबी, अपराध, अन्याय, ग़ैर बराबरी, अत्याचार, भ्रष्टाचार और अनगिनत पीड़ाओं का अंत होने जा रहा है. सभी 121 सीटों पर बिहारवासियों ने महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में एकमुश्त वोट किया है. सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद. आप लोग मेरी शक्ति और बिहार के परिवर्तन युग के प्रकाश पुंज है. अभी थमना नहीं है, रुकना नहीं है. 

'जनता जनार्दन के हर सपने को लक्ष्य तक पहुंचाना है'

उन्होंने कहा, ''तकनीकी से तरक्की का प्रकाश थोड़ी ही दूर पर जगमगाता दिख रहा है. हमें विनम्रता के साथ मंजिल तक मजबूत कदम रखते हुए पहुंचना है. विपक्ष द्वारा उत्पन्न बाधाओं का सामना करते हुए, लोकतंत्र और संविधान पर आए खतरे को मिटाते हुए, जनता जनार्दन के हर सपने को लक्ष्य तक पहुंचाना है.

दूसरे फेज के लिए तेजस्वी की अपील

महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार ने अपील करते हुए आगे कहा, ''आप सभी प्रथम चरण की भांति ही दूसरे चरण यानि 11 नवंबर को भी अपना प्रेम, आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग तेजस्वी को दें. आपका बेटा, भाई और साथी, तेजस्वी वचन देता है कि अगले पांच सालों में बिहार को इतना खुशहाल बनाएंगे कि 14 नवंबर की तारीख को लोग त्योहार के रूप में मनाने लगेंगे, एक ऐसे दिन के रूप में जिस दिन बिहार में विकसित बनने वाली तरक्की का आगमन हुआ था.''

और पढ़ें

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read
Published at : 06 Nov 2025 10:37 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Elections 2025 Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण लिखित में नहीं बताया तो होगी रिहाई, तय की शर्तें
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण लिखित में नहीं बताया तो होगी रिहाई, तय की शर्तें
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: डिप्टी CM की कार पर 'गोबर' अटैक! | Vijay Sinha | RJD | ABP Report
BJP महिला प्रवक्ता को युवक ने दिखाई आंख..तो Chitra Tripathi ने लगाई फटकार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण लिखित में नहीं बताया तो होगी रिहाई, तय की शर्तें
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण लिखित में नहीं बताया तो होगी रिहाई, तय की शर्तें
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
क्रिकेट
RCB Retained Players 2026: 4 खिलाड़ियों ने RCB को बनाया कंगाल, ऑक्शन से पहले आधी जेब खाली; देखें पूरी रिटेंशन लिस्ट
4 खिलाड़ियों ने RCB को बनाया कंगाल, ऑक्शन से पहले आधी जेब खाली; देखें पूरी रिटेंशन लिस्ट
बिहार
बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?
बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?
यूटिलिटी
अटल पेंशन योजना बीच में बंद करानी है, जानें क्या कहते हैं इसके नियम?
अटल पेंशन योजना बीच में बंद करानी है, जानें क्या कहते हैं इसके नियम?
हेल्थ
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget