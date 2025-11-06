बिहार चुनाव: 1951 के बाद रिकॉर्ड वोटिंग, पहले चरण की सभी 121 सीटों के मतदान का आंकड़ा

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार (06 नवंबर) को 18 जिले की 121 सीट के लिए मतदान हुआ. इन सीटों पर रिकॉर्डतोड़ 64.66 फीसदी वोटिंग हुई. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार के मतदाताओं को 1951 के बाद विधानसभा चुनावों के पहले चरण में ऐतिहासिक मतदान प्रतिशत दर्ज करने पर बधाई दी. पहले फेज में कुल 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है. 2020 में इन्हीं 121 सीटों पर कुल 55.81 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था. वहीं 2020 में सभी 243 सीटों पर 58.7 फीसदी वोटिंग हुई थी.

बेगूसराय जिले में कितना मतदान?

बेगूसराय जिले में औसतन 67.32 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है. यहां विधानसभा की 7 सीटें हैं. यहां तेघड़ा सीट पर सबसे अधिक 69.75 फीसदी मतदान हुआ है.

बेगूसराय जिला

चेरिया-बरियारपुर-68.83%

बछवाड़ा-69.67%

तेघड़ा-69.75%

मटिहानी-68.60%

साहेबपुर कमाल-60.66%

बेगूसराय-66.01%

बखरी-66.88%

मधेपुरा जिला में कितने पड़े वोट?

मधेपुरा जिला में औसतन 65.74 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है. यहां विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं. इन चारों सीटों में सबसे अधिक आलमनगर में 66.56 फीसदी वोटिंग हुई है.

मधेपुरा जिला

आलमनगर- 66.56%

बिहारीगंज-64.90%

सिंहेश्वर-66.32%

मधेपुरा-65.12%

खगड़िया में कितना मतदान?

खगड़िया जिले में औसत रूप से 60.65 फीसदी वोटिंग हुई है. यहां विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं. इनमें सबसे अधिक अलौली विधानसभा सीट पर 66 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है.

खगड़िया जिला

अलौली-66%

खगड़िया-65.07%

बेलदौर-56.30%

परबत्ता-56.93%

भोजपुर जिले में कितना मतदान?

भोजपुर जिले में 53.25 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. यहां विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं. इन सातों सीटों में सबसे अधिक संदेश में 58.01 फीसदी वोटिंग हुई है.

भोजपुर जिला

संदेश-58.01%

बड़हरा-56.95%

आरा-45.07%

अगिआंव-49.47%

तरारी-53.52%

जगदीशपुर-54.83%

शाहपुर-55.07%

बक्सर जिला (औसत मतदान-57.39%)

ब्रह्मपुर-58.11%

बक्सर-57.74%

डुमरांव-60.30%

राजपुर-53.55%

दरभंगा जिला (औसत मतदान-58.38%)

कुशेश्वर स्थान-60.73%

गौरा बौराम-50.80%

बेनीपुर-59.21%

अलीनगर-58.05%

दरभंगा ग्रामीण-58.20%

दरभंगा-58.29%

हायाघाट-56.53%

बहादुरपुर-60.24%

केवटी-62.06%

जाले-58.68%

गोपालगंज जिला (64.96 फीसदी मतदान)

बैकुंठपुर-67.98%

बरौली-66.46%

गोपालगंज-63.38%

कुचायकोट-65.57%

भोरे-61.05%

हथुआ-6580

खगड़िया जिला(औसतन 60.65% मतदान)

अलौली-66.00%

खगड़िया-65.07

बेलदौर-56.30%

परबत्ता-56.93%

लखीसराय जिला (औसतन 62.76% मतदान)

सूर्यगढ़ा-65.22%

लखीसराय-60.51%

मुंगेर जिला (औसतन 54.90% मतदान)

तारापुर-58.33%

मुंगेर-49.84%

जमालपुर-56.69%

मुजफ्फरपुर जिला (औसत 66.07% मतदान)

गायघाट-56.03%

औराई-67.58%

मीनापुर-73.29%

बोचहां-65.43%

सकरा-75.35

कुढ़नी-67.01%

मुजफ्फरपुर-57.28%

कांटी-68.88%

बरुराज-66.29%

पारू-71.10%

साहेबगंज-62.63%

नालंदा जिला (औसत 57.58 फीसदी वोटिंग)

अस्थावां-54.65%

बिहारशरीफ-53.05%

राजगीर-60.08%

इस्लामपुर-59.84%

हिलसा-60.31%

नालंदा-60.63

हरनौत-55.72%

पटना जिला (औसतन 55.02 फीसदी वोटिंग)

मोकामा-62.16%

बाढ़-59.56%

बख्तियारपुर-62.55%

दीघा-39.10%

बांकीपुर-40.00%

कुम्हरार-39.52%

पटना साहिब-58.51%

फतुहा-59.32%

दानापुर-55.27%

मनेर-58.12%

फुलवारीशरीफ-62.14%

मसौढ़ी-59.91%

पालीगंज-63.20%

बिक्रम-66.95%

सहरसा जिला (औसतन 62.65 फीसदी वोटिंग)

सोनबर्षा-56.17%

सहरसा-67.03%

सिमरी बख्तियारपुर-65.72%

महिषी-60.23%

समस्तीपुर जिला (औसतन 67.27 फीसदी वोटिंग)

कल्याणपुर-71.62%

वारिसनगर-68.55%

समस्तीपुर-72.12%

उजियारपुर-67.51%

मोरवा-58.22%

सरायरंजन-70.19%

मोहिउद्दीननगर-70.40

विभूतिपुर-58.92%

रोसेरा-64.22%

सारण जिला (औसतन 61.88 फीसदी वोटिंग)

एकमा-56.85%

मांझी-57.21%

बनियापुर-63.65%

तरैया-58.25%

मढ़ौरा-65.51%

छपरा-56.32%

गरखा-64.97%

अमनौर-64.98%

परसा-66.44%

सोनपुर-65.03%

शेखपुरा जिला (औसतन 53.45 फीसदी वोटिंग)

शेखपुरा-55.14%

बरबीघा-51.54%

सीवान जिला (औसतन 57.41 फीसदी वोटिंग)

सीवान-57.38%

जीरादेई-56.50%

दरौली-54.59%

रघुनाथपुर-51.18%

दरौंदा-57.42%

बड़हरिया-61.53%

गोरियाकोठी-60.00%

महराजगंज-60.14%

वैशाली जिला (औसतन 60.83 फीसदी वोटिंग)

हाजीपुर-62.00%

लालगंज-60.17%

वैशाली-59.00%

महुआ-54.88%

राजापाकर-64.59%

राघोपुर-64.01%

महनार-54.63%

पातेपुर-67.23%

बिहार में पहले फेज का मतदान समाप्त होने के बाद अब दूसरे और अंतिम फेज की बारी है. दूसरे फेज में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. जबकि 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और इस दिन सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा.