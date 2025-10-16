पत्नी चंदा देवी संग RJD में शामिल हुए खेसारी लाल यादव, तेजस्वी बोले- 'हम लोगों की भाभी…'

भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी चंदा देवी ने गुरुवार (16 अक्टूबर, 2025) को आरजेडी का दामन थाम लिया. इस मौके पर तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा कि खेसारी लाल यादव को बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोग इनको पहचानते हैं, जानते हैं. बड़े कलाकार हैं. बड़े कलाकार होने के साथ-साथ एक अच्छे इंसान हैं और समाजसेवी हैं.

क्या बोले तेजस्वी यादव?

तेजस्वी यादव ने कहा, "राष्ट्रीय अध्यक्ष जी (लालू यादव) से इन्होंने (खेसारी लाल यादव) आशीर्वाद लिया है. ये आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं. साथ में हम लोगों की भाभी भी यहां उपस्थिति हैं. ये भी पार्टी की सदस्यता ले रही हैं." इस मौके पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, अब्दुल बारी सिद्दीकी, सांसद मीसा भारती भी उपस्थित रहीं.

#WATCH | Patna, Bihar: "Singer Khesari Lal Yadav, along with his wife Chanda Devi, have joined RJD today, " says RJD leader Tejashwi Yadav#BiharElection2025 pic.twitter.com/Uq1M4KqepL — ANI (@ANI) October 16, 2025

खेसारी लाल यादव के आरजेडी में शामिल होने के साथ ही यह तय हो गया है कि वे छपरा सीट से चुनाव लड़ेंगे. इसकी पुष्टि उनके मैनेजर सोनू पांडेय ने एबीपी न्यूज़ से कर दी है.

(खेसारी लाल यादव, उनकी पत्नी और मैनेजर सोनू पांडेय)



पूरा बिहार बदलाव चाहता है: खेसारी लाल

इस मौके पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने में क्या किया है यह आप लोगों ने देखा है. आज मैं सबके सामने इस तरह से सार्वजनिक रूप से जुड़ रहा हूं (पार्टी के साथ) लेकिन मैं दिल से और हृदय से हमेशा से इस परिवार का हिस्सा रहा हूं. परिवार का एक छोटा बेटा हूं. राबड़ी देवी, लालू यादव, मीसा भारती का प्यार मिला है. उन्होंने आगे कहा कि आज मैं ही नहीं बल्कि पूरा बिहार बदलाव चाहता है. इस बदलाव में एक मेरा भी योगदान हो इसलिए मैं भी जुड़ा हूं.

