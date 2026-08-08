बिहार में रोजगार के लिए हाहाकार, 15-20 हजार की Job के लिए छोड़ना पड़ रहा शहर

बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार के लोगों को 2025 से 2030 के बीच एक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात कही थी, कैबिनेट में मुहर भी लगी थी. सरकार बनने के बाद उस पर काम भी किया जा रहा है लेकिन, प्राइवेट नौकरी करने के लिए उन्हें बिहार से बाहर जाना की शर्त रखी गई है.

दरअसल 8 अगस्त को पटना के नियोजन भवन में बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास द्वारा रोजगार मेला लगाया गया. इसमें गुजरात की कंपनी और दिल्ली की कंपनी ने अभ्यर्थियों का चयन किया. रोजगार मेला में सिक्योरिटी गार्ड और ऑपरेटर के पद पर युवाओं को मिलेगी. पद के लिए वेतनमान 15000 से 25000 बताए गये, लेकिन ऑपरेटर पद के लिए गुजरात जाकर नौकरी करना पड़ेगा. वहीं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए दिल्ली जाना होगा.

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पटना में 15 हजार की भी मिलना संभव नहीं

बिहार के बेरोजगार युवा इस नौकरी को लेने के लिए पहुंचे. एबीपी न्यूज से बात करते हुऐ कहा कि क्या करें बिहार में तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो जहां नौकरी मिलेगा, वहां जाएंगे. एक 42 वर्षीय व्यक्ति ने कहा कि हम डिप्लोमा किये हुए हैं लेकिन बेरोजगार हैं. अगर 25000 तक गुजरात में सैलरी मिलेगी तो गुजरात जाने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि पटना में तो 15000 की नौकरी मिलना भी संभव नहीं है.

युवाओं ने बताया कि सरकार तो वादा करती है लेकिन बिहार में तो कोई नौकरी की व्यवस्था ही नहीं है तो क्या करें. हम लोग जानते हैं कि बिहार की नौकरी नहीं है फिर भी बेरोजगार है तो कहीं भी नौकरी मिलेगी जाएंगे. दिल्ली जाकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी तो भी करेंगे. जब पूछा गया की सैलरी 15000 से 25000 के करीब मिलेगी तो कई युवाओं ने कहा कि पटना में उतना भी तो नहीं मिलता है. बिहार के किसी इलाके में इतने का जॉब नहीं मिलेगा तो क्या करें, घर परिवार चलाना है तो जाना ही पड़ेगा.

15-20 हजार की जॉब के लिए छोड़ना पड़ रहा घर

हालांकि, बिहार में पलायान के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता है और पलायान कब रुकेगा, यह भी पूछता है. जबकि बिहार सरकार यह दावा करती है कि हम लगातार नौकरी दे रहे हैं. हालांकि, सरकारी दावों और विपक्ष के आरोपों के बीच हकीकत यह है कि 15-20 हजार रुपये की जॉब के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ रहा है.

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