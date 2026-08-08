मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में रोजगार के लिए हाहाकार, 15-20 हजार की Job के लिए छोड़ना पड़ रहा शहर

बिहार में रोजगार के लिए हाहाकार, 15-20 हजार की Job के लिए छोड़ना पड़ रहा शहर

Bihar News In Hindi: पटना में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें यहां के युवाओं को 15-20 हजार रुपये की जॉब के लिए गुजरात और दिल्ली जाना पड़ रहा है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 08 Aug 2026 01:24 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार के लोगों को 2025 से 2030 के बीच एक 1 करोड़  नौकरी और रोजगार देने की बात कही थी, कैबिनेट में मुहर भी लगी थी. सरकार बनने के बाद उस पर काम भी किया जा रहा है लेकिन, प्राइवेट नौकरी करने के लिए उन्हें बिहार से बाहर जाना की शर्त रखी गई है. 

दरअसल 8 अगस्त को पटना के नियोजन भवन में बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास द्वारा रोजगार मेला लगाया गया. इसमें गुजरात की कंपनी और दिल्ली की कंपनी ने अभ्यर्थियों का चयन किया. रोजगार मेला में सिक्योरिटी गार्ड और ऑपरेटर के पद पर युवाओं को मिलेगी. पद के लिए वेतनमान 15000 से 25000 बताए गये, लेकिन ऑपरेटर पद के लिए गुजरात जाकर नौकरी करना पड़ेगा. वहीं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए दिल्ली जाना होगा.

मोतिहारी में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से मां और 4 बच्चों की मौत

पटना में 15 हजार की भी मिलना संभव नहीं

बिहार के बेरोजगार युवा इस नौकरी को लेने के लिए पहुंचे. एबीपी न्यूज से बात करते हुऐ कहा कि क्या करें बिहार में तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो जहां नौकरी मिलेगा, वहां जाएंगे. एक 42 वर्षीय व्यक्ति ने कहा कि हम डिप्लोमा किये हुए हैं लेकिन बेरोजगार हैं. अगर 25000 तक गुजरात में सैलरी मिलेगी तो गुजरात जाने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि पटना में तो 15000 की नौकरी मिलना भी संभव नहीं है.

युवाओं ने बताया कि सरकार तो वादा करती है लेकिन बिहार में तो कोई नौकरी की व्यवस्था ही नहीं है तो क्या करें. हम लोग जानते हैं कि बिहार की नौकरी नहीं है फिर भी बेरोजगार है तो कहीं भी नौकरी मिलेगी जाएंगे. दिल्ली जाकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी तो भी करेंगे. जब पूछा गया की सैलरी 15000 से 25000 के करीब मिलेगी तो कई युवाओं ने कहा कि पटना में उतना भी तो नहीं मिलता है. बिहार के किसी इलाके में इतने का जॉब नहीं मिलेगा तो क्या करें, घर परिवार चलाना है तो जाना ही पड़ेगा.

15-20 हजार की जॉब के लिए छोड़ना पड़ रहा घर

हालांकि, बिहार में पलायान के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता है और पलायान कब रुकेगा, यह भी पूछता है. जबकि बिहार सरकार यह दावा करती है कि हम लगातार नौकरी दे रहे हैं. हालांकि, सरकारी दावों और विपक्ष के आरोपों के बीच हकीकत यह है कि 15-20 हजार रुपये की जॉब के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ रहा है.

तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी-अखिलेश यादव को बुलाया बिहार, की ये अपील

Published at : 08 Aug 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS PATNA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में रोजगार के लिए हाहाकार, 15-20 हजार की Job के लिए छोड़ना पड़ रहा शहर
बिहार में रोजगार के लिए हाहाकार, 15-20 हजार की Job के लिए छोड़ना पड़ रहा शहर
बिहार
तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी-अखिलेश यादव को बुलाया बिहार, की ये अपील
तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी-अखिलेश यादव को बुलाया बिहार, की ये अपील
बिहार
मोतिहारी में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से मां और 4 बच्चों की मौत
मोतिहारी में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से मां और 4 बच्चों की मौत
बिहार
छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर DGP से मिले तेजस्वी यादव, बोले- 'कार्रवाई नहीं हुई तो...'
छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर DGP से मिले तेजस्वी यादव, बोले- 'कार्रवाई नहीं हुई तो...'
Advertisement

वीडियोज

Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Bigg Boss 20 का बड़ा Twist! Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint से खुला Two Lives का राज
Vasudha: Vasudha-Chandrika को मिलेगा 'Business Women Award', परखने घर पहुंची स्पेशल कमेटी
R. Madhavan बोले- अब उन्हें CM Thalapathy Vijay कहना चाहिए, Politics पर दिया बड़ा जवाब
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए गंभीर आरोप, Khesari Lal Yadav को भी दिया जवाब
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
झारखंड
रांची प्रोटेस्ट: JPSC-JSSC न्याय गुट की सरकार से बातचीत खत्म, जानें क्या हुई बात?
रांची प्रोटेस्ट: JPSC-JSSC न्याय गुट की सरकार से बातचीत खत्म, जानें क्या हुई बात?
विश्व
ईरान युद्ध पर पेजेशकियान का बड़ा बयान- 'हमने शुरू नहीं किया, 48 घंटे में...'
ईरान युद्ध पर पेजेशकियान का बड़ा बयान- 'हमने शुरू नहीं किया, 48 घंटे में...'
क्रिकेट
वेस्टइंडीज से दूसरे टेस्ट के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर पर लगा दो साल का बैन, जानें वजह
वेस्टइंडीज से दूसरे टेस्ट के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर पर लगा दो साल का बैन, जानें वजह
बॉलीवुड
भारत में 6 नवंबर को रिलीज नहीं होगी रणबीर कपूर की 'रामायण', प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
भारत में 6 नवंबर को रिलीज नहीं होगी रणबीर कपूर की 'रामायण', प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
दिल्ली NCR
'देश को अमेरिका के हाथों...', ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल
'देश को अमेरिका के हाथों...', ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल
इंडिया
असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?
असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?
शिक्षा
MP ESB Recruitment 2026: 5 महीने में 12 बड़े एग्जाम कराएगा MP ESB, 19000 पदों पर होगी भर्ती
5 महीने में 12 बड़े एग्जाम कराएगा MP ESB, 19000 पदों पर होगी भर्ती
एग्रीकल्चर
बारिश के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन क्यों कम हो जाती है, इससे कितना नुकसान?
बारिश के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन क्यों कम हो जाती है, इससे कितना नुकसान?
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
ENT LIVE
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Embed widget