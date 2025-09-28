एक्सप्लोरर
Bihar Politics: 'पैसे कहां से आएंगे?' सरकार की धड़ाधड़ घोषणाओं पर बोले तेजस्वी यादव, भ्रष्टाचार पर भी सवाल
Tejashwi Yadav: तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री से जनता जानना चाहती है कि जो बजट तय हुआ है, आपने जो घोषणाएं की हैं, वह 7 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की हैं, आप इसे कैसे संभव करेंगे?
पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर रविवार को नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने सरकार से पूछा कि इतनी योजनाओं की जो घोषणा की गई हैं, उसके लिए पैसा कहां से आएगा. तेजस्वी ने कहा कि कुल 7 लाख 8 हजार 729 करोड़ की घोषणाएं की गई हैं, लेकिन बिहार का राजस्व सृजन क्या है? ये भी सरकार को बताना चाहिए.
7 लाख 8 हजार 729 करोड़ की घोषणा पर सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने कहा, "विगत दिनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कुल मिलाकर 7 लाख 8 हजार 729 करोड़ की घोषणा की. मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनका विजन क्या है? आपके पास 1 लाख करोड़ नहीं है और आपने 7 लाख करोड़ से अधिक की बातें कर दी है. ये पैसा कहां से आएगा? बिहार का राजस्व सृजन क्या है? डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं. ये घोषणाएं डर है."
#WATCH पटना: RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "...विगत दिनों में मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा कई घोषणाएं की गई है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा कुल मिलाकर 7 लाख 8 हजार 729 करोड़ की घोषणा की गई है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनका विजन क्या है? आपके पास 1 लाख करोड़… pic.twitter.com/SB22nBtLHw— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 28, 2025
उन्होंने आगे कहा कि "ये सिर्फ हमारा नहीं ये बिहार की जनता का सवाल है. हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं कि जो बजट तय हुआ है, आपने जो घोषणाएं की हैं, वह 7 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की हैं, आप इसे कैसे संभव करेंगे? अगर भविष्य में और राजस्व की जरूरत पड़ी, तो आप उसे कैसे पूरा करेंगे. ये मेरा बहुत ही साधारण सवाल है और मैंने भ्रष्टाचारियों पर सवाल उठाया था कि क्या किसी पर कार्रवाई हुई."
तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और बजट को लेकर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज भी राज्य भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जूझ रहा है. आरजेडी नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता को गुमराह कर रहे हैं.
'बिहार का कुल बजट लगभग 3.16 लाख करोड़ रुपये'
उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7.08 लाख करोड़ रुपये से अधिक की घोषणाएं की हैं, जबकि राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी बड़ी योजनाओं को संभालने में सक्षम नहीं है. बिहार का कुल बजट लगभग 3.16 लाख करोड़ रुपये का है, जिसमें से लगभग 2 लाख करोड़ रुपये वेतन, पेंशन और ब्याज जैसी प्रतिबद्ध मदों पर खर्च किए जाते हैं. इससे सरकार के पास योजनाओं और विकास कार्यों के लिए केवल लगभग 1.16 लाख करोड़ रुपये ही बचते हैं. ये घोषणाएं केवल चुनावी माहौल बनाने के लिए हैं.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
दिल्ली NCR
दिल्ली: यमुनापार से जुड़ेगा दिल्ली का हर कोना, सीएम रेखा गुप्ता ने दी 300 'देवी' बसों की सौगात
क्रिकेट
'ड्रामेबाज' पाकिस्तान की एक और गंदी हरकत, PCB ने इस भारतीय क्रिकेटर पर लगाए आरोप, जानें पूरा मामला
ओटीटी
अक्टूबर में OTT लवर्स की मौज होगी! 'वॉर 2', 'बागी 4' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
Advertisement
बिहार
8 Photos
रोशनी से जगमगा उठा गयाजी का विष्णुपद मंदिर, मनाई गई पितृ दीपावली, तस्वीरों में देखें आर्कषक रंगोली
बिहार
7 Photos
रूस-यूक्रेन सहित कई देशों के गयाजी पहुंचे विदेशी पर्यटक, एक साथ पिंडदान किया, देखें तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL