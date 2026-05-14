बिहार: तेजस्वी यादव को बड़ी राहत, इस केस में MP-MLA कोर्ट से मिली जमानत

Tejashwi Yadav Bail: तेजस्वी यादव को बड़ी राहत, इस केस में MP-MLA कोर्ट से मिली जमानत
Tejashwi Yadav Bail News: कोविड के समय प्रशासन की ओर से तेजस्वी यादव के खिलाफ केस किया गया था. यह पूरा मामला धरन-प्रदर्शन से जुड़ा हुआ था. इसी केस में जमानत मिली है.
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को एक केस में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गुरुवार (14 मई, 2025) को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) से धरना प्रदर्शन के मामले में जमानत मिली है. पटना में यह केस कोविड के समय प्रशासन की ओर से किया गया था.
'फर्जी मुकदमा कराया गया था ताकि...'
बेल मिलने के बाद कोर्ट से बाहर आने पर तेजस्वी यादव ने इसके बारे में मीडिया को भी जानकारी दी. पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, "जमानत मिली है… आप सब लोग जान रहे हैं कि कोविड के समय में ये मुकदमा किया गया था प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती… फर्जी मुकदमा कराया गया था ताकि हम उस समय जो जन समस्याएं थीं उसे ना उठाएं… धरना प्रदर्शन था… उस सिलसिले में प्रशासन ने केस किया था…"
#WATCH पटना, बिहार: RJD नेता तेजस्वी यादव पटना सिविल कोर्ट पहुंचे। यह मामला महामारी के दौरान कोविड नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़ा है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 14, 2026
उन्होंने कहा, "कोविड के समय का मामला था। उस समय बड़ी संख्या में लोग बाहर रह रहे थे। तकलीफों का सामना कर रहे थे। लोग पैदल वापस आ रहे थे। लोग मरे… pic.twitter.com/cbLRBWiAdL
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'नियम के तहत हम लोगों ने किया था धरना-प्रदर्शन'
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगे पत्रकारों से कहा, "आप लोगों को मालूम है कि बिहार के लोग पैदल चलकर आ रहे थे... ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी. मजदूर काफी संख्या में मारे जा रहे थे… उस समय हम लोगों ने नियम के तहत प्रदर्शन किया था… और भी जनसमस्या को उठाया था तो सरकार ने फर्जी मुकदमा किया था… पुराना मामला है तो जमानत मिल गई है."
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Source: IOCL