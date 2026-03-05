हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar CM Nitish Kumar: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर रोहिणी आचार्य का तीखा वार, 'जरूर बीजेपी ने...'

Bihar CM Nitish Kumar: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर रोहिणी आचार्य का तीखा वार, 'जरूर बीजेपी ने...'

Nitish Kumar Rajya Sabha News: रोहिणी आचार्य का कहना है कि आज नीतीश कुमार उस बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं. सोचने-समझने की शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो चुकी है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 05 Mar 2026 12:03 PM (IST)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे. अटकलों पर उन्होंने खुद ही विराम लगा दिया है. अब उनके बयान के बाद आरजेडी हमलावर हो गई है. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने निशाना साधा है. उन्होंने गुरुवार (05 मार्च, 2026) को एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए काफी कुछ कहा है. तंज कसा कि जरूर बीजेपी ने नीतीश कुमार की कोई नस दबा रखी है.

रोहिणी आचार्य लिखती हैं, "अपनों के साथ बारंबार बेवफाई करने वाले नीतीश कुमार जी... खुद के गर्त में धकेले जाने और अपनी बदहाली के आप खुद जिम्मेदार हैं. आपके साथ आज जो हो रहा आप उसके ही हकदार हैं..."

एक्स पोस्ट के जरिए रोहिणी आचार्य ने कहा कि आज अवसरवादिता के शिखर पुरुष नीतीश कुमार को जैसा निर्णय लेने के लिए बीजेपी के द्वारा मजबूर किया गया, ये तो 28 जनवरी, 2024 को ही तय हो गया था जब नीतीश कुमार जी ने गुलाटी मारने की अपने जगजाहिर कौशल की पुनरावृत्ति करते हुए महागठबंधन / इंडिया अलायंस का साथ छोड़ा था. कुर्सी से चिपके रहने की अपनी स्वभावतः मजबूरी की वजह से ही आज नीतीश कुमार उस बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं, जो अपने सहयोगियों की राजनीतिक कब्र खोदने और उनको दफनाने के लिए ही जानी जाती है. 

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'राज्यसभा जाना चाहता हूं, जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा सहयोग'

'बार-बार आगाह करने के बावजूद…'

उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का जो हश्र भारतीय जनता पार्टी ने किया, नीतीश कुमार उससे भी नहीं चेते और अपने पुराने समाजवादी साथियों के बार-बार आगाह करने के बावजूद खुद ही कब्र सरीखी और बीजेपी की गोद में जा बैठे. 

रोहिणी ने कहा, "अपने ही विनाश के लिए बीजेपी के द्वारा जारी तुगलकी फरमान पर अपनी रजामंदी देने वाले नीतीश कुमार जी के बारे में अब दो बातें तो जाहिर एवं साबित होती हैं. नीतीश कुमार जी की सोचने-समझने की शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो चुकी है और नीतीश कुमार जी की कोई बहुत कमजोर नस बीजेपी ने जरूर दबा रखी है."

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर किसने किया ये बड़ा दावा? 'ये मानकर चलना चाहिए कि…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 05 Mar 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Elections Rohini Acharya Nitish Kumar BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
और पढ़ें
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
