नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर रोहिणी आचार्य का तीखा वार, 'जरूर बीजेपी ने...'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे. अटकलों पर उन्होंने खुद ही विराम लगा दिया है. अब उनके बयान के बाद आरजेडी हमलावर हो गई है. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने निशाना साधा है. उन्होंने गुरुवार (05 मार्च, 2026) को एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए काफी कुछ कहा है. तंज कसा कि जरूर बीजेपी ने नीतीश कुमार की कोई नस दबा रखी है.

रोहिणी आचार्य लिखती हैं, "अपनों के साथ बारंबार बेवफाई करने वाले नीतीश कुमार जी... खुद के गर्त में धकेले जाने और अपनी बदहाली के आप खुद जिम्मेदार हैं. आपके साथ आज जो हो रहा आप उसके ही हकदार हैं..."

एक्स पोस्ट के जरिए रोहिणी आचार्य ने कहा कि आज अवसरवादिता के शिखर पुरुष नीतीश कुमार को जैसा निर्णय लेने के लिए बीजेपी के द्वारा मजबूर किया गया, ये तो 28 जनवरी, 2024 को ही तय हो गया था जब नीतीश कुमार जी ने गुलाटी मारने की अपने जगजाहिर कौशल की पुनरावृत्ति करते हुए महागठबंधन / इंडिया अलायंस का साथ छोड़ा था. कुर्सी से चिपके रहने की अपनी स्वभावतः मजबूरी की वजह से ही आज नीतीश कुमार उस बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं, जो अपने सहयोगियों की राजनीतिक कब्र खोदने और उनको दफनाने के लिए ही जानी जाती है.

आज अवसरवादिता के शिखर पुरुष श्री नीतीश कुमार जी को जैसा निर्णय लेने के लिए भाजपा के द्वारा मजबूर किया गया…

'बार-बार आगाह करने के बावजूद…'

उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का जो हश्र भारतीय जनता पार्टी ने किया, नीतीश कुमार उससे भी नहीं चेते और अपने पुराने समाजवादी साथियों के बार-बार आगाह करने के बावजूद खुद ही कब्र सरीखी और बीजेपी की गोद में जा बैठे.

रोहिणी ने कहा, "अपने ही विनाश के लिए बीजेपी के द्वारा जारी तुगलकी फरमान पर अपनी रजामंदी देने वाले नीतीश कुमार जी के बारे में अब दो बातें तो जाहिर एवं साबित होती हैं. नीतीश कुमार जी की सोचने-समझने की शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो चुकी है और नीतीश कुमार जी की कोई बहुत कमजोर नस बीजेपी ने जरूर दबा रखी है."

