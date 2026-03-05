नीतीश कुमार चले राज्यसभा, अब बिहार में इस फॉर्मूले से बनेगी सरकार! JDU को क्या मिलेगा?

बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है. पिछले करीब 25 साल से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे. अब बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार के नए उपमुख्यमंत्री बन सकते हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा. साथ ही सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा?

पहले समझें बिहार विधानसभा का गणित

इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बिहार विधानसभा के संख्या बल को समझना जरूरी है. साल 2000 तक जब बिहार और झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था तब बिहार विधानसभा में कुल 324 सीटें थीं. विभाजन के बाद बिहार के खाते में 243 सीटें आईं और आज भी बिहार विधानसभा में 243 सीटों का ही प्रावधान है.

NDA को मिली ऐतिहासिक जीत

नवंबर 2025 में हुए 18वीं बिहार विधानसभा के चुनाव में NDA गठबंधन को 202 सीटों पर ऐतिहासिक जीत मिली. NDA में भारतीय जनता पार्टी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 89 सीटें जीतीं जबकि जनता दल यूनाइटेड ने भी 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 85 सीटें हासिल कीं. चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटें जीतीं. जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेकुलर) को 5 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिलीं. इस तरह NDA का कुल आंकड़ा 202 तक पहुंच गया.

महागठबंधन की करारी हार

दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनाव लड़ने वाला महागठबंधन बुरी तरह हार गया और मात्र 35 सीटें ही हासिल कर पाया. महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल को 25 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 6 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) को 2 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को 1 सीट और भारतीय समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली.

महागठबंधन की सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के नेता मुकेश साहनी जिन्हें चुनाव से पहले महागठबंधन का उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार भी बताया गया था, एक भी सीट नहीं जीत सके. वह बिहार के 11 फीसद मछुआरा समुदाय का नेता होने का दावा करते थे. अन्य दलों में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली.

BJP सबसे बड़ी पार्टी, फिर भी CM बने नीतीश

चुनाव के बाद BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लेकिन मुख्यमंत्री पद एक बार फिर नीतीश कुमार को ही दिया गया. दो उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी बनाए गए. पिछले 25 वर्षों में नीतीश कुमार ने कभी RJD के साथ तो कभी BJP के साथ गठबंधन किया लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी हमेशा उनके पास ही रही.

बिहार में नई सरकार का फॉर्मूला क्या?

साथ ही सवाल है कि बिहार की नई सरकार के गठन में फॉर्मूला क्या होगा? सूत्रों के अनुसार बीजेपी का सीएम होगा और जदयू से दो डिप्टी सीएम होंगे. हालांकि गृह विभाग पर पेंच फंसने की आशंका है,