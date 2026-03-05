हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Politics: नीतीश कुमार चले राज्यसभा, अब बिहार में इस फॉर्मूले से बनेगी सरकार! JDU को क्या मिलेगा?

Bihar Politics: नीतीश कुमार चले राज्यसभा, अब बिहार में इस फॉर्मूले से बनेगी सरकार! JDU को क्या मिलेगा?

Bihar News In Hindi: नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, जिससे बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें तेज हैं. NDA गठबंधन ने पिछले चुनाव में 202 सीटें जीतीं, जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जतिन राय | Updated at : 05 Mar 2026 12:57 PM (IST)
Preferred Sources

 बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है.  पिछले करीब 25 साल से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे. अब बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.  सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार के नए उपमुख्यमंत्री बन सकते हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा. साथ ही सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा?

 पहले समझें बिहार विधानसभा का गणित

इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बिहार विधानसभा के संख्या बल को समझना जरूरी है. साल 2000 तक जब बिहार और झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था तब बिहार विधानसभा में कुल 324 सीटें थीं. विभाजन के बाद बिहार के खाते में 243 सीटें आईं और आज भी बिहार विधानसभा में 243 सीटों का ही प्रावधान है.

 NDA को मिली ऐतिहासिक जीत

नवंबर 2025 में हुए 18वीं बिहार विधानसभा के चुनाव में NDA गठबंधन को 202 सीटों पर ऐतिहासिक जीत मिली. NDA में भारतीय जनता पार्टी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 89 सीटें जीतीं जबकि जनता दल यूनाइटेड ने भी 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 85 सीटें हासिल कीं. चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटें जीतीं. जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेकुलर) को 5 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिलीं. इस तरह NDA का कुल आंकड़ा 202 तक पहुंच गया.

 महागठबंधन की करारी हार

दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनाव लड़ने वाला महागठबंधन बुरी तरह हार गया और मात्र 35 सीटें ही हासिल कर पाया. महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल को 25 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 6 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) को 2 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को 1 सीट और भारतीय समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली.

महागठबंधन की सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के नेता मुकेश साहनी जिन्हें चुनाव से पहले महागठबंधन का उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार भी बताया गया था, एक भी सीट नहीं जीत सके. वह बिहार के 11 फीसद मछुआरा समुदाय का नेता होने का दावा करते थे. अन्य दलों में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली.

 BJP सबसे बड़ी पार्टी, फिर भी CM बने नीतीश

चुनाव के बाद BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लेकिन मुख्यमंत्री पद एक बार फिर नीतीश कुमार को ही दिया गया. दो उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी बनाए गए. पिछले 25 वर्षों में नीतीश कुमार ने कभी RJD के साथ तो कभी BJP के साथ गठबंधन किया लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी हमेशा उनके पास ही रही.  

बिहार में नई सरकार का फॉर्मूला क्या?

साथ ही सवाल है कि बिहार की नई सरकार के गठन में फॉर्मूला क्या होगा?  सूत्रों के अनुसार बीजेपी का सीएम होगा और जदयू से दो डिप्टी सीएम होंगे. हालांकि गृह विभाग पर पेंच फंसने की आशंका है, 

और पढ़ें
Published at : 05 Mar 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar BIhar Politics BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar CM Nitish Kumar Live: नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कुछ देर में करेंगे नामांकन
Live: नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कुछ देर में करेंगे नामांकन
बिहार
Bihar Politics: नीतीश कुमार चले राज्यसभा, अब बिहार में इस फॉर्मूले से बनेगी सरकार! JDU को क्या मिलेगा?
नीतीश कुमार चले राज्यसभा, अब बिहार में इस फॉर्मूले से बनेगी सरकार! JDU को क्या मिलेगा?
बिहार
Watch: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर भावुक हुए जेडीयू नेता महेश्वर हजारी, झलके आंसू
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर भावुक हुए जेडीयू नेता महेश्वर हजारी, झलके आंसू
बिहार
नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन, कहा- 'हम लोग साथ रहते तो...'
नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन, कहा- 'हम लोग साथ रहते तो...'
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Doomsday Missile Test: जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
बिहार
Rajya Sabha में नीतीश कुमार, संजय झा और ललन सिंह के लिए खतरे की घंटी! जानें- कैसे?
Rajya Sabha में नीतीश कुमार, संजय झा और ललन सिंह के लिए खतरे की घंटी! जानें- कैसे?
विश्व
'ट्रंप को मारने का था प्लान', ईरानी खुफिया एजेंट्स की बड़ी साजिश का खुलासा, PAK नागरिक बोला- मेरे पास कोई चारा नहीं...
'ट्रंप को मारने का था प्लान', ईरानी खुफिया एजेंट्स की बड़ी साजिश का खुलासा, PAK नागरिक बोला- मेरे पास कोई चारा नहीं...
स्पोर्ट्स
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
बॉलीवुड
'अनुपमा' का साया है प्रार्थना की बच्ची के लिए खतरा, नातिन को दादी से दूर कर देगी वसुंधरा
'अनुपमा' का साया है प्रार्थना की बच्ची के लिए खतरा, नातिन को दादी से दूर कर देगी वसुंधरा
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar Live: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर तेजस्वी यादव बोले- उनके साथ पूरी सहानुभूति, मैंने तो पहले ही कहा था
Live: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर तेजस्वी यादव बोले- उनके साथ पूरी सहानुभूति, मैंने तो पहले ही कहा था
जनरल नॉलेज
किस गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल, किस नंबर पर कौन-सा देश?
किस गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल, किस नंबर पर कौन-सा देश?
ट्रेंडिंग
जमीन से 3 हजार फीट ऊपर टकराए 2 पैराग्लाइडर, वीडियो देख डर के मारे थाम लेंगे दिल
जमीन से 3 हजार फीट ऊपर टकराए 2 पैराग्लाइडर, वीडियो देख डर के मारे थाम लेंगे दिल
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget