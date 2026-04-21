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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारWatch: पटना एयरपोर्ट पर टर्मिनल में लगी टाइल गिरी, तेजस्वी यादव बोले- 'भ्रष्ट भाजपाई और...'

Watch: पटना एयरपोर्ट पर टर्मिनल में लगी टाइल गिरी, तेजस्वी यादव बोले- 'भ्रष्ट भाजपाई और...'

Patna Airport News: तेजस्वी यादव का कहना है कि पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन आनन-फानन में चुनाव से पहले किया गया था. अब कुछ महीनों में ही टर्मिनल परिसर में लगी टाइल्स गिरने लगी है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 21 Apr 2026 07:38 PM (IST)
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आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने मंगलवार (21 अप्रैल, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पटना एयरपोर्ट (Patna Airport) का एक वीडियो शेयर किया. इसमें दिख रहा है कि एक टाइल टर्मिनल से नीचे गिरकर टूट गई है. उसे एयरपोर्ट से जुड़ा कर्मी हटा रहा है. इस घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला किया है. यात्रियों की सुरक्षा से जोड़ा है.

उन्होंने अपने एक्स हैंडल से वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, "पटना हवाई अड्डे की इमारत गिरना शुरू, बिहार चुनाव से पहले आनन-फानन में अर्धनिर्मित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना के नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2025 को किया था. अब कुछ महीनों में ही टर्मिनल परिसर में लगी टाइल्स गिरने लगी है." 

यह भी पढ़ें- पटना में गर्मी को देखते हुए फिर बदली गई स्कूलों की टाइमिंग, DM का ऑर्डर जारी

हो सकती थी बड़ी दुर्घटना: तेजस्वी यादव

तेजस्वी ने इसे सुरक्षा से जोड़कर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा, "संयोग से ये टाइल्स किसी यात्री अथवा एयरपोर्ट कर्मचारी के ऊपर नहीं गिरा अन्यथा बड़ी दुर्घटना हो सकती थी. भ्रष्ट भाजपाई और उसके सिंडिकेट के द्वारा मची लूट का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? सच्चाई यही है कि एनडीए के नेता अपने वफादार ठेकेदारों से घटिया काम करवा कर जनता की कमाई का बंदरबांट कर लेते हैं."

समस्तीपुर की घटना पर भी सरकार को घेरा

दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर पर भी सरकार को घेरा है. मंगलवार को ही किए गए एक दूसरे एक्स पोस्ट के जरिए तेजस्वी ने कहा, "अपराधी सब सम्राट हो गया, समस्तीपुर में दिनदहाड़े अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है. एनडी सरकार में कानून-व्यवस्था बेहद खराब हो चुकी है. हालात ऐसे हो चुके हैं कि बिहार का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है, जहां लोग सुरक्षित है."

उन्होंने कहा, "बिगड़ी हुई बिहार की कानून-व्यवस्था में भाजपाई मुख्यमंत्री एक साथ 29 विभागों को संभालने में औल-बौल हैं. गृह विभाग पर क्या ही ध्यान देंगे, यदि ध्यान देते, तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती."

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार ने बनाया विधायक दल का नेता तो क्या बोले श्रवण कुमार? 'मेरी प्राथमिकता…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 21 Apr 2026 07:33 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Patna Airport BIHAR NEWS
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