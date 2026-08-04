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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारEO के मर्डर पर तेजस्वी यादव, 'सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने...'

EO के मर्डर पर तेजस्वी यादव, 'सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने...'

Tejashwi Yadav News: तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री के ड्राइवर को छुट्टी नहीं मिलेगी तो वो मुख्यमंत्री की हत्या कर देगा? यह कोई लॉजिक नहीं है. ऐसे तो मेरी भी हत्या ही सकती है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 04 Aug 2026 02:51 PM (IST)
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आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज (मंगलवार) प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या को लेकर वे सरकार पर बरसे. उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके (विमल कुमार) परिजनों से मुलाकात की है. बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है.

विधायक को बताया मुख्य साजिशकर्ता

तेजस्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरे सरकारी अधिकारी की हत्या हुई है. दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. ईओ (EO) को लेकर कहा कि उनके दो छोटे बच्चे हैं. पत्नी है. एनडीए लोजपा के विधायक सोनू सिंह इसके मुख्य साजिशकर्ता हैं.

आरजेडी नेता ने कहा कि आईजी ने ईओ के ड्राइवर पर सारा चीज डाल दिया, लेकिन उसके साथ कई लोग इस मामले में दोषी हैं. ड्राइवर ने कई बार अपना बयान बदला है. जिस रॉड से मारा गया वो अब तक नहीं मिला है. 

यह भी पढ़ें- वेतन, घर, बॉडीगार्ड, प्रशांत किशोर को सम्राट सरकार क्या-क्या सुविधा देगी?

तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री के ड्राइवर को छुट्टी नहीं मिलेगी तो वो मुख्यमंत्री की हत्या कर देगा? यह कोई लॉजिक नहीं है. ऐसे तो मेरी भी हत्या ही सकती है.

सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि परिवार के लोग कह रहे हैं कि उनसे 50 लाख की डिमांड की जा रही थी. पुलिस इस एंगल से जांच क्यों नहीं कर रही है? IG विकास वैभव का संबंध सोनू सिंह के साथ अच्छा है. IG विकास वैभव डिप्टी सीएम के रिश्तेदार भी हैं.

'सीएम के पास परिवार से मिलने का समय नहीं'

सम्राट चौधरी पर हमला करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री के पास ज्ञान भवन में जाकर ड्रामा देखने का समय है… पीड़ित परिवार से मिलने का समय नहीं है. सीएम पता नहीं किसको पाताल से निकeलने की बात करते हैं. मुख्यमंत्री इस विधायक का एनकाउंटर कराएंगे?"

तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आज तक भरत तिवारी के मामले पर कुछ नहीं बोला. कई लोगों को बचाया गया. बंटी यादव के आरोपियों को बचाया गया. ईओ के मामले में आरोपियों को बचाया जा रहा है. रंगदारी और वसूली करने वाले विधायक को बचाने का काम किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर: नितिन के घर में क्यों हार गए BJP के नीरज? JDU ने बता दिया

Published at : 04 Aug 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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