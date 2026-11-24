नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 'नीतीश सेतु' के नामकरण को लेकर राज्य सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि छह लेन के पुल का नाम पहले गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखने की बात कही गई थी. इसके बाद सरकार ने नाम बदलकर नीतीश कुमार के नाम पर कर दिया. तेजस्वी ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार ने अपना फैसला क्यों बदला? उन्होंने मांग की कि पुल का नाम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर ही रखा जाए.

मंगलवार (24 नवंबर, 2026) को तेजस्वी यादव पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे पहुंचे. उन्होंने माथा टेककर आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने गुरु नानक देव जी के संदेशों को याद किया.

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तेजस्वी ने कहा कि गुरु नानक देव ने इंसानियत, प्रेम और समानता का रास्ता दिखाया. उनका संदेश था कि सभी इंसान बराबर हैं. किसी के साथ धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनकी विचारधारा भी प्रेम और सम्मान पर आधारित है.

नीतीश सेतु के नाम बदलने पर उठाए सवाल

आगे तेजस्वी ने कहा कि सदन में गैर सरकारी संकल्प के दौरान सरकार ने छह लेन के पुल का नाम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखने की बात कही थी. इस पर विपक्ष को खुशी हुई थी, लेकिन बाद में सरकार ने नाम बदल दिया.

उन्होंने कहा कि अगर सरकार को नीतीश कुमार के नाम पर ही किसी योजना का नाम रखना था तो ताजपुर-बख्तियारपुर फोरलेन का नाम रख सकती थी. या केंद्र की किसी योजना का नाम बदल सकती थी. तेजस्वी ने पूछा कि आखिर नीतीश सेतु का नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी?

#WATCH पटना (बिहार): बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका। उन्होंने कहा, "आज कार्तिक पूर्णिमा है और प्रकाश पर्व है। गुरु नानक जयंती सभी धूमधाम से मना रहे हैं। इस मौके पर हम सब यहां माथा टेकने आए हैं। उन्होंने जो सीख दी,उपदेशों में जो बताया है कि इंसानियत के रास्ते पर चलने का, प्रेम के रास्ते पर चलने का, सब इंसान एक बराबर है चाहे कोई धर्म का हो या जाति का हो। भेदभाव नहीं है इस पर जो उन्होंने संदेश दिया है प्रेम, सम्मानता का हो इसी राह पर हम चलने का काम करे और यही हमारी भी विचारधारा है..." — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 24, 2026

मायावती का उदाहरण देकर बीजेपी को घेरा

तेजस्वी ने बीजेपी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जब मायावती ने अपने शासनकाल में मूर्तियां लगवाई थीं, तब बीजेपी के नेता सवाल उठाते थे कि कोई जीवित व्यक्ति अपने नाम पर ऐसा कैसे करवा सकता है.

तेजस्वी ने कहा कि अब बीजेपी ने भी वही काम किया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति को जीवित रहते ही दफन कर दिया गया और उनके नाम पर पुल का नामकरण कर दिया गया. ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है.

गुरु गोविंद सिंह के नाम पर पुल करने की मांग

तेजस्वी यादव ने मांग की कि छह लेन के पुल का नाम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर किया जाए. उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था और उनका बचपन भी यहीं बीता. इसलिए इस पुल का नाम उनके नाम पर होना चाहिए.

तेजस्वी ने सरकार से पूछा कि सदन में कही गई बात से पीछे क्यों हटा गया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सदन के अंदर झूठ बोला है. साथ ही नाम बदलने वाले लोगों से माफी मांगने की मांग की.

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