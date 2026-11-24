मोकामा के नदवां गांव में विधायक अनंत सिंह के घर उनकी बेटी शिवांगी की शादी की तैयारियां पूरी हो गई हैं. कल बुधवार (25 नवंबर) शादी है और तिलक, हल्दी एवं मेहंदी की रस्में पूरी हो चुकी हैं. ज्यादातर मेहमान-रिश्तेदार तिलक के पहले से ही आने लगे थे. जो दूर हैं या बाहर से आने वाले थे ऐसे कई मेहमान आज-कल में पहुंचेंगे. आज से खास और वीआईपी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है.

पिछले दिनों हुई बारिश से शादी की तैयारियों पर असर पड़ा था. मैदान में पानी और कीचड़ जमा हो गया था. ऐसे में घुड़दौड़ और जयमाला समेत दूसरे कार्यक्रमों पर संकट मंडराने लगा था. बीते सोमवार को अनंत सिंह खुद मैदान में पहुंचे. उन्होंने जेसीबी की मदद से मिट्टी डलवाई और मैदान को दुरुस्त कराया. घुड़दौड़ के मैदान को भी तैयार करवाया. अब सभी आयोजन तय योजना के अनुसार कराने की तैयारी है.

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कल शादी में होंगे कई बड़े आयोजन

25 नवंबर को शादी के दिन कई कार्यक्रम रखे गए हैं. इनमें घुड़दौड़ प्रमुख हैं. घुड़दौड़ में बिहार, यूपी, राजस्थान और दिल्ली से 20 से ज्यादा घोड़े पहुंचने की जानकारी है. प्रतियोगिता के विजेता घोड़े के मालिक को थार देने की घोषणा की गई है. इसके अलावा भी कई अन्य इनाम हैं. आज (मंगलवार) अनंत सिंह ने खुद बेटी शिवांगी की हल्दी रस्म का वीडियो शेयर किया है, जिसमें तमाम करीबी मेहमान नजर आ रहे हैं.

(नीचे वीडियो देखिए)

Watch | मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है. अनंत सिंह ने बेटी शिंवागी की हल्दी रस्म का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. #Bihar #AnantSingh #Mokama #Shivangi #HaldiRasm #Video #ABPNews https://t.co/ksFasZknDo — ABP News (@ABPNews) November 24, 2026

चार लाख मेहमानों के लिए शाही भोज

शादी में करीब चार लाख मेहमानों के पहुंचने का अनुमान है. उनके भोजन के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं. 250 से 300 के करीब हलवाई लगाए गए हैं. मेहमानों के लिए 150 से अधिक तरह के पकवान तैयार किए जाएंगे. इसमें बिहार के मशहूर सिलाव खाजा समेत कई खास व्यंजन शामिल होंगे.

राजनीति और फिल्म जगत की हस्तियों पर नजर

शादी में राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के साथ फिल्मी हस्तियों और कारोबारियों के पहुंचने की संभावना है. खास मेहमानों का जमावड़ा मंगलवार से शुरू होगा. हालांकि, मेहमानों और कार्यक्रमों का आधिकारिक समयवार शेड्यूल सामने नहीं आया है. फिलहाल नदवां गांव में शादी को लेकर उत्साह है. अनंत सिंह के परिवार की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है.

प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है कि भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए. कई बार जिले के अधिकारी गांव का दौरा कर चुके हैं. व्यवस्था को देख चुके हैं.

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