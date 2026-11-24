बिहार में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) आज मंगलवार, 24 नवंबर को 'सुशासन दिवस' मना रही है. यह आयोजन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की राजनीति और सरकार के 21 साल के सफर को याद करने के लिए किया जा रहा है. इस मौके पर पार्टी कार्यालय से लेकर नीतीश कुमार के आवास तक दीपोत्सव का आयोजन किया गया. सोमवार शाम जेडीयू प्रदेश कार्यालय को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया और सैकड़ों दीये जलाए गए.

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने रविवार को 24 नवंबर को 'सुशासन दिवस' मनाने की घोषणा की थी. इसके तहत सोमवार को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में दीप उत्सव आयोजित किया गया. पार्टी ने इसे ऐतिहासिक और यादगार बनाने की तैयारी की. कार्यालय परिसर में रोशनी की विशेष सजावट की गई. नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दीये जलाकर नीतीश कुमार के योगदान को याद किया.

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नीतीश कुमार की बनाई गई सैंड आर्ट

सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने रेत से नीतीश कुमार की विशेष कलाकृति बनाई. इसके जरिए उनके नेतृत्व और जनकल्याणकारी कार्यों को सम्मान दिया गया. जेडीयू ने कहा कि दीपों की रोशनी बिहार में सुशासन, विकास और समृद्धि के दो स्वर्णिम दशकों की यात्रा का प्रतीक है. पार्टी के आईटी कार्यालय में भी सैकड़ों दीये जलाए गए.

नीतीश के आवास के बाहर भी जले दीये

नीतीश कुमार के 7, सर्कुलर रोड स्थित आवास के बाहर भी दीपोत्सव हुआ. राज्य मंत्री और कार्यक्रम समन्वयक लेशी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, एमएलसी संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी और अन्य नेताओं ने दीप जलाए. नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के प्रति आभार जताया.

राजीव रंजन बोले- काम की वजह से बने सुशासन बाबू

जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार अपने कामों की वजह से 'सुशासन बाबू' कहलाए. उनके कार्यकाल को सुशासन का युग माना जाता है. उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी मानते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया है. पार्टी ने इस अवसर पर बिहार की जनता को शुभकामनाएं भी दीं.

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