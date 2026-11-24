बिहार के गोपालगंज में निगरानी विभाग की टीम ने सदर एसडीएम डॉ. प्रेरणा सिंह और उनके इंजीनियर पति रितेश कुमार के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है. मंगलवार (24 नवंबर) को टीम ने एसडीएम के सरकारी आवास और कार्यालय में तलाशी अभियान चलाया. वहीं, पथ निर्माण विभाग में कार्यरत उनके पति के अलग-अलग ठिकानों पर भी निगरानी की टीमें पहुंचीं. इस कार्रवाई से जिले के प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है.

जानकारी के मुताबिक, निगरानी विभाग की टीम मंगलवार को गोपालगंज सदर एसडीएम डॉ. प्रेरणा सिंह के सरकारी आवास पर पहुंची. इसके बाद टीम ने उनके कार्यालय में भी जांच शुरू की. कार्यालय परिसर को निगरानी टीम ने अपने नियंत्रण में ले लिया. जांच के दौरान दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ न हो, इसके लिए वहां पुलिस बल तैनात किया गया है. साथ ही एक मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है.

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कार्यालय के रिकॉर्ड और दस्तावेज खंगाले

निगरानी विभाग की टीम एसडीएम कार्यालय में मौजूद जरूरी फाइलों और रिकॉर्ड की जांच कर रही है. अधिकारियों की मौजूदगी में दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है. टीम यह सुनिश्चित कर रही है कि जांच से जुड़े किसी भी रिकॉर्ड में बदलाव न हो. सरकारी आवास पर भी तलाशी अभियान चलाया गया है. हालांकि, खबर लिखे जाने तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि छापेमारी के दौरान टीम को क्या-क्या मिला है.

इंजीनियर पति रितेश कुमार के ठिकानों पर भी छापा

एसडीएम डॉ. प्रेरणा सिंह के पति रितेश कुमार पथ निर्माण विभाग में इंजीनियर हैं. निगरानी विभाग की अलग-अलग टीमें उनके ठिकानों पर भी एक साथ पहुंचीं. यहां आवास और अन्य संबंधित स्थानों पर तलाशी ली जा रही है. टीम संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और दूसरे रिकॉर्ड की जांच कर रही है. हालांकि, निगरानी विभाग ने अभी तक छापेमारी के कारणों, दर्ज मामले और कथित संपत्ति को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है.

पहले ADM राजेश्वरी पांडेय के यहां भी हुई थी कार्रवाई

गोपालगंज में निगरानी विभाग की यह कार्रवाई इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि पिछले महीने स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने जिले की एडीएम राजेश्वरी पांडेय के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी. लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से प्रशासनिक महकमे में चर्चाएं तेज हैं. फिलहाल एसडीएम और उनके इंजीनियर पति के ठिकानों पर तलाशी जारी है. छापेमारी पूरी होने के बाद ही कार्रवाई से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

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