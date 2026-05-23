हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: 'सरकार के पास महंगाई की मेलोडी...', तेजस्वी यादव का केंद्र पर हमला

बिहार: 'सरकार के पास महंगाई की मेलोडी...', तेजस्वी यादव का केंद्र पर हमला

Tejashwi Yadav News: बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि विजनलेस NDA सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 23 May 2026 03:34 PM (IST)
Preferred Sources

आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने महंगाई के मसले पर केंद्र सरकार को घेरा है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार के पास महंगाई की मेलोडी पर लगाम लगाने की कोई रेमेडी नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुआ कहा कि NDA सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के वजह से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है. RJD नेता ने ये भी कहा कि महंगाई-गरीबी और बेरोजगारी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए. इसके साथ ही उन्होंने रुपये में गिरावट का जिक्र कर सरकार पर हमला बोला.

तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''25 जुलाई 2013 को प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि केंद्र सरकार और रूपये के गिरने का कम्पीटीशन चल रहा है कि कौन कितना गिरेगा? आज रूपया सबसे निचले स्तर पर पहुंच कर पूरे एशिया में रुपए सबसे कमजोर मुद्रा बन चुका है.'' 

12 सालों में रुपया अपनी आधी कीमत खो चुका- तेजस्वी यादव

उन्होंने आगे कहा, ''मोदी जी के नेतृत्व में रुपए में लगातार गिरावट का यह आठवां साल है. विगत 12 वर्षों में रुपया अपनी आधी कीमत खो चुका है.  देशवासियों को गुमराह करते हुए प्रधानमंत्री कहते है कि भारत दुनिया की शीर्ष की बड़ी अर्थव्यवस्था है लेकिन अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति GDP देखें तो भारत दुनिया में 16वें नंबर पर बांग्लादेश से भी पीछे है.''

'NEET का पेपर नहीं, कुछ सवाल लीक हुए' वाले बयान पर भड़के प्रशांत किशोर, बोले- 'एग्जाम तो पूरा रद्द हुआ'

बिहार के वित्तीय हालात तो सबसे खराब- तेजस्वी यादव

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने हमला बोलते हुए ये भी कहा कि विजनलेस NDA सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है. महंगाई-गरीबी और बेरोजगारी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए है. देश के सबसे पिछड़े और गरीब राज्य बिहार के वित्तीय हालात तो सबसे खराब हैं.

'गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर चलाना मुश्किल'

तेजस्वी यादव ने कहा, ''एलपीजी गैस, पेट्रोल-डीजल, खाद-बीज, पढ़ाई-दवाई-सिंचाई समेत सभी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं. राशन, तेल, दाल, दूध और रोजमर्रा की जरूरत के सामान आम लोगों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं. गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर चलाना मुश्किल हो चुका है. खानपान से लेकर यातायात तक हर चीज महंगी हो गई है लेकिन NDA की कथित डबल इंजन सरकार के पास महंगाई पर लगाम लगाने का कोई ठोस रोडमैप नहीं है.'' 

'NDA सरकार को आम जनता की जरा भी फिक्र नहीं'

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देश के प्रधान और डबल इंजन सरकार के पास महंगाई की इस मेलोडी पर लगाम लगाने की कोई रेमेडी नहीं है. डबल इंजन सरकार में बेरोजगारी, ग़रीबी और महंगाई ट्रबलिंग रेट पर कई गुना बढ़ रही है. बिहार में शासन का संचालन ऐसे हो रहा है मानो लगता है यहाँ किसी सरकार का कोई अस्तित्व है ही नहीं. NDA सरकार को आम जनता की जरा भी फिक्र नहीं है. 

बता दें कि इटली की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी को मेलोडी नाम की चॉकलेट गिफ्ट की थी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था और विपक्ष के नेता लगातार इसका जिक्र कर केंद्र की सरकार को घेरने में जुटे हैं.

पटना के बकरी बाजार में ‘सलमान खान’ से लेकर ‘अमिताभ बच्चन’ तक, ढाई लाख तक बिक रहे बकरे

Published at : 23 May 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav PM Modi RJD BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार: 'सरकार के पास महंगाई की मेलोडी...', तेजस्वी यादव का केंद्र पर हमला
बिहार: 'सरकार के पास महंगाई की मेलोडी...', तेजस्वी यादव का केंद्र पर हमला
बिहार
पटना के बकरी बाजार में ‘सलमान खान’ से लेकर ‘अमिताभ बच्चन’ तक, ढाई लाख तक बिक रहे बकरे
पटना के बकरी बाजार में ‘सलमान खान’ से लेकर ‘अमिताभ बच्चन’ तक, ढाई लाख तक बिक रहे बकरे
बिहार
'NEET का पेपर नहीं, कुछ सवाल लीक हुए' वाले बयान पर भड़के प्रशांत किशोर, बोले- 'एग्जाम तो पूरा रद्द हुआ'
'NEET का पेपर नहीं, कुछ सवाल लीक हुए' वाले बयान पर भड़के प्रशांत किशोर, बोले- 'एग्जाम तो पूरा रद्द हुआ'
बिहार
बिहार के सिवान में महिला ने एक साथ चार बच्चों को दिया जन्म, देखने उमड़ी लोगों की भीड़
बिहार के सिवान में महिला ने एक साथ चार बच्चों को दिया जन्म, देखने उमड़ी लोगों की भीड़
Advertisement

वीडियोज

Trump Ultimatum | Iran-US War Update: मिडिल ईस्ट में तनाव तेज | Breaking News |
Marco Rubio India Visit: थोडी देर में पीएम से मिलेंगे मार्को रूबियो | Breaking News
PM Modi Rojgar Mela: भारत के युवा ही देश की सबसे बड़ी ताकत- पीएम | Government Job | Youth Employment
Petrol-Diesel Price Hike: बढ़ते दामों से बिगड़ा बजट, अलग-अलग शहरों से सामने आईं तस्वीरें| New Rate |
Petrol-Diesel Price Hike: बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर सरकार पर भड़के लोग | Budget Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान ने चीन को दिया झटका, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए इस देश संग कर ली डील, मुंह ताकता रह गया ड्रैगन!
पाकिस्तान ने चीन को दिया झटका, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए इस देश संग कर ली डील, मुंह ताकता रह गया ड्रैगन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कॉकरोच जनता पार्टी' को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, सरकार को दी इस संकट की चेतावनी
'कॉकरोच जनता पार्टी' को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, सरकार को दी इस संकट की चेतावनी
साउथ सिनेमा
2027 में भौकाल मचाएंगे प्रभास, बॉक्स ऑफिस पर इन दो फिल्मों से तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड! जमकर कर रहे तैयारी
2027 में भौकाल मचाएंगे प्रभास, बॉक्स ऑफिस पर इन दो फिल्मों से तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड!
इंडिया
पेट्रोल और डीजल के 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- मोदी सरकार नागरिकों को लूट...
पेट्रोल और डीजल के 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- मोदी सरकार नागरिकों को लूट...
क्रिकेट
IPL 2026: 'मेरे लिए सपने जैसा...', विराट कोहली के विकेट पर क्या बोले साकिब हुसैन, जानिए
'मेरे लिए सपने जैसा...', विराट कोहली के विकेट पर क्या बोले साकिब हुसैन, जानिए
इंडिया
TMC पार्षद की हत्या या आत्महत्या? घर में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
TMC पार्षद की हत्या या आत्महत्या? घर में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का दावा- इंस्टाग्राम से X तक, पर्सनल अकाउंट भी हुए हैक, कहा- 'हमें अब धमकियां...'
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का दावा- इंस्टाग्राम से X तक, पर्सनल अकाउंट भी हुए हैक, कहा- 'हमें अब धमकियां...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खुले में कुर्बानी और सड़क पर नमाज...', बकरीद से पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की बड़ी सलाह
'खुले में कुर्बानी और सड़क पर नमाज...', बकरीद से पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की बड़ी सलाह
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget