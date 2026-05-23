पटना के बकरी बाजार में ‘सलमान खान’ से लेकर ‘अमिताभ बच्चन’ तक, ढाई लाख तक बिक रहे बकरे

बिहार में ईद उल अजहा की तैयारियां इन दिनों बाजारों में खासा देखी जा रहीं हैं. राजधानी पटना से लेकर दूर-दराज के इलाकों में बकरे के बाजार सज गये हैं.इस पर्व पर कुर्बानी देने का रिवाज है. इसको लेकर पटना के राजा बाजार स्थित बकरी बाजार सज कर तैयार हो गए हैं. बकरी बाजार में एक से एक बकरे बेचे जा रहे हैं जिसका वजन 10 किलो से लेकर डेढ़ सौ किलो से अधिक भी है और कीमत 10 हजार से लेकर ढाई लाख रुपए तक के बकरे बिक रहे हैं.

यहां बिहार के कई जिलों बेगूसराय, कटिहार,किशनगंज से व्यापारी बकरा लेकर बिक्री के लिए पहुंचे हैं, तो यूपी से गाजीपुर आजमगढ़ से भी कई व्यापारी उत्तम क्वालिटी के बकरे को लेकर पहुंच गए हैं.बड़े-बड़े बकरे का फिल्मी सितारों का नाम पर नाम रखा गया है.

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एक बकरा व्यवसायी सलमान ने बताया कि एक बकरा जिसका नाम सलमान खान है वह वह काफी सुंदर और करीब डेढ़ सौ किलो से ऊपर है और इसकी कीमत ढाई लाख रूपए है, तो अमिताभ बच्चन नाम के बकरे का कीमत 1,90,000 बतायी गयी है. वहीं शाहरुख खान नाम के बकरे भी बिक रहे हैं जिनकी कीमत 1,60,000 है. आमिर खान और सनी देओल के नाम से भी बकरे बिक रहे हैं, जिनकी कीमत करीब डेढ़ लाख रुपए के आसपास है.

काजू, किशमिश, बादाम खिलाए जाते हैं बकरे को

बकरा विक्रेता सलमान ने बताया कि सभी बकरे को चना और चना के छिलका के साथ-साथ पौष्टिक आहार दिया जाता है. इनमें काजू, बादाम, किशमिश दिन में दो बार दिए जाते हैं, जिससे इसकी तंदुरुस्ती बरकरार रहती है और वजन बढ़ता रहता है. यह सभी बकरा बेचने के लिए बकरीद के 15 दिन पूर्व बकरी बाजार में आ जाते हैं.

एक सप्ताह में आई खरीद में तेजी

मुख्य रूप से बिक्री बकरीद के एक-दो दिन पहले होती है. लेकिन कई लोग एक सप्ताह 10 दिन या 15 दिन पहले बकरा खरीदते हैं. ऐसी मान्यता है कि बकरे को पहले रखकर उसे अपने ढंग से खिलाना पिलाया जाता है, जिसकी कुर्बानी बेहतर मानी जाती है.हलांकि बाजार में ज्यादातर 50 से 60,000 के बकरे ज्यादा बिक रहे हैं. कुछ छोटे बकरे 10 से 12 या 15000 के बीच में भी मिल जा रहे हैं. सामर्थ्य के अनुसार लोग बकरे की खरीदारी भी कर रहे हैं.

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