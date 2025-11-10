'तेजस्वी यादव का आरोप मनगढ़ंत', अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में BJP ने दर्ज कराई शिकायत
Bihar Election 2025: बीजेपी नेता का कहना है कि मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है. गृह मंत्री अमित शाह की छवि को धूमिल किया जा रहा है जो बेबुनियाद है.
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक बयान को लेकर बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की है. सोमवार (10 नवंबर, 2025) को बीजेपी नेता कृष्ण कुमार कल्लू ने यह शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि जो आरोप अमित शाह पर तेजस्वी यादव की ओर से लगाए गए हैं वह सरासर गलत एवं मनगढ़ंत हैं.
शिकायत में कृष्ण कुमार कल्लू ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मडिया के माध्यम से एक वीडियो जारी किया है. इसमें वे भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार में बैठकर बिहार सरकार के सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फोन लगाने और मिलने का आरोप लगा रहे हैं. यह आरोप सरासर गलत और मनगढ़ंत है. मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है. गृह मंत्री अमित शाह की छवि को धूमिल किया जा रहा है जो बेबुनियाद है.
