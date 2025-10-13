बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में इस बार तेज प्रताप यादव अपनी अलग पार्टी बनाकर लड़ने जा रहे हैं. सोमवार (13 अक्टूबर, 2025) को 'जनशक्ति जनता दल' की ओर से 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई. इसमें पहले नंबर पर तेज प्रताप यादव का नाम है. वो वैशाली की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे.

लिस्ट में अन्य प्रत्याशियों के नाम को देखें तो बेलसंड से विकास कुमार कवि, शाहपुर से मदन यादव, बख्तियारपुर से डॉ. गुलशन यादव, बिक्रमगंज से अजित कुशवाहा, जगदीशपुर से नीरज राय और अतरी सीट से अविनाश को मौका दिया गया है. वहीं वजीरगंज से प्रेम कुमार तो बेनीपुर से अवध किशोर झा चुनाव मैदान में होंगे.

मनेर विधानसभा सीट से शंकर यादव को बनाया गया प्रत्याशी

मनेर विधानसभा सीट अभी आरजेडी के खाते में है. यहां से भाई वीरेंद्र विधायक हैं. इस सीट से तेज प्रताप यादव ने शंकर यादव को प्रत्याशी बनाया है. वहीं डुमरांव से दिनेश कुमार सूर्या, गोविंदगंज से आशुतोष, पटना साहिब से नीलू कुमारी, मधेपुरा से संजय यादव, नरकटियागंज से तौरीफ रहमान, बरौली से धर्मेंद्र क्रांतिकारी, कुचायकोट से ब्रज बिहारी भट्ट, हिसुआ से रवि राज कुमार, महनार से जय सिंह राठी, बनियापुर से पुष्पा कुमारी और मोहिउद्दीनगर सुरभि यादव को टिकट दिया गया है. अब देखना होगा कि इन प्रत्याशियों में से कितनों को जीत मिलती है.

अभी आरजेडी के खाते में है महुआ विधानसभा सीट

बता दें कि महुआ से तेज प्रताप यादव पहले भी विधायक रह चुके हैं. हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने यहां से मुकेश रोशन को टिकट दिया था. उनकी जीत भी हुई थी. मुकेश कुमार रोशन को 62,580 वोट मिले थे. दूसरे नंबर पर जेडीयू की आशमां परवीन रही थीं. उन्हें 48,893 वोट मिले थे. अब इस सीट से तेज प्रताप ने उतरने का ऐलान कर आरजेडी के मुकेश रोशन की टेंशन बढ़ा दी है.

