हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारTej Pratap Yadav Candidate List: महुआ से लड़ेंगे तेज प्रताप यादव, 21 सीटों से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा

Tej Pratap Yadav Candidate List: महुआ से लड़ेंगे तेज प्रताप यादव, 21 सीटों से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा

Janshakti Janta Dal Candidate List: अतरी विधानसभा सीट से अविनाश, वजीरगंज से प्रेम कुमार और बेनीपुर से अवध किशोर झा को उम्मीदवार बनाया गया है. देखिए पूरी लिस्ट.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 13 Oct 2025 06:12 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में इस बार तेज प्रताप यादव अपनी अलग पार्टी बनाकर लड़ने जा रहे हैं. सोमवार (13 अक्टूबर, 2025) को 'जनशक्ति जनता दल' की ओर से 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई. इसमें पहले नंबर पर तेज प्रताप यादव का नाम है. वो वैशाली की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे.

लिस्ट में अन्य प्रत्याशियों के नाम को देखें तो बेलसंड से विकास कुमार कवि, शाहपुर से मदन यादव, बख्तियारपुर से डॉ. गुलशन यादव, बिक्रमगंज से अजित कुशवाहा, जगदीशपुर से नीरज राय और अतरी सीट से अविनाश को मौका दिया गया है. वहीं वजीरगंज से प्रेम कुमार तो बेनीपुर से अवध किशोर झा चुनाव मैदान में होंगे.

मनेर विधानसभा सीट से शंकर यादव को बनाया गया प्रत्याशी

मनेर विधानसभा सीट अभी आरजेडी के खाते में है. यहां से भाई वीरेंद्र विधायक हैं. इस सीट से तेज प्रताप यादव ने शंकर यादव को प्रत्याशी बनाया है. वहीं डुमरांव से दिनेश कुमार सूर्या, गोविंदगंज से आशुतोष, पटना साहिब से नीलू कुमारी, मधेपुरा से संजय यादव, नरकटियागंज से तौरीफ रहमान, बरौली से धर्मेंद्र क्रांतिकारी, कुचायकोट से ब्रज बिहारी भट्ट, हिसुआ से रवि राज कुमार, महनार से जय सिंह राठी, बनियापुर से पुष्पा कुमारी और मोहिउद्दीनगर सुरभि यादव को टिकट दिया गया है. अब देखना होगा कि इन प्रत्याशियों में से कितनों को जीत मिलती है.

अभी आरजेडी के खाते में है महुआ विधानसभा सीट

बता दें कि महुआ से तेज प्रताप यादव पहले भी विधायक रह चुके हैं. हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने यहां से मुकेश रोशन को टिकट दिया था. उनकी जीत भी हुई थी. मुकेश कुमार रोशन को 62,580 वोट मिले थे. दूसरे नंबर पर जेडीयू की आशमां परवीन रही थीं. उन्हें 48,893 वोट मिले थे. अब इस सीट से तेज प्रताप ने उतरने का ऐलान कर आरजेडी के मुकेश रोशन की टेंशन बढ़ा दी है.

यह भी पढ़ें- Amit Shah Bihar Visit: NDA में सब ठीक है? चुनावी हलचल के बीच अमित शाह आ रहे बिहार, 3 दिन रहेंगे

Published at : 13 Oct 2025 05:53 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Tej Pratap Yadav Bihar Assembly Election 2025 Mahua Vidhan Sabha Seat Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के भाषण के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन का लहराया पोस्टर, बाहर फेंके गए इजरायली सांसद, देखें वीडियो
ट्रंप के भाषण के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन का लहराया पोस्टर, बाहर फेंके गए इजरायली सांसद, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
Watch: लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल
लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Suzuki V-Strom 800DE Review, All you need to know | Auto Live
Skoda Kylaq Drive Review, Interior & Space | Auto Live
Honda Elevate Signature Black Edition: Detailed Walkaround | Auto Live
All-new Kia Syros First Drive Impression | Auto Live
2025 Nexon EV 45 Review: The Best Affordable Electric SUV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के भाषण के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन का लहराया पोस्टर, बाहर फेंके गए इजरायली सांसद, देखें वीडियो
ट्रंप के भाषण के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन का लहराया पोस्टर, बाहर फेंके गए इजरायली सांसद, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
Watch: लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल
लड़की ने पकड़ी गर्दन और फिर..., लड़के को पड़े 2 झापड़, भारत-वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
गौरी खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, लाल साड़ी में कमाल लगीं शाहरुख खान की बीवी, दिवाली पार्टी में दिखा रॉयल लुक
गौरी खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, लाल साड़ी में कमाल लगीं शाहरुख खान की बीवी
बिहार
RJD के गढ़ को चुनौती देने चुनावी मैदान में उतरे तेज प्रताप यादव, जानें- महुआ सीट का समीकरण
RJD के गढ़ को चुनौती देने चुनावी मैदान में उतरे तेज प्रताप यादव, जानें- महुआ सीट का समीकरण
यूटिलिटी
LPG Gas Subsidy: गैस सब्सिडी का नहीं मिला पैसा? ऐसे करें शिकायत
गैस सब्सिडी का नहीं मिला पैसा? ऐसे करें शिकायत
शिक्षा
UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन
UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget