हिंदी न्यूज़राज्यबिहारAmit Shah Bihar Visit: NDA में सब ठीक है? चुनावी हलचल के बीच अमित शाह आ रहे बिहार, 3 दिन रहेंगे

Amit Shah Bihar Visit: NDA में सब ठीक है? चुनावी हलचल के बीच अमित शाह आ रहे बिहार, 3 दिन रहेंगे

Amit Shah Bihar Visit: बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अमित शाह के दौरे की जानकाैरी दी है. सोमवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Updated at : 13 Oct 2025 05:43 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर प्रदेश के सियासी गलियारे में हलचल है. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का प्लान बना है. सोमवार (13 अक्टूबर, 2025) को इसकी जानकारी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी. अमित शाह तीन दिन 16, 17 और 18 अक्टूबर को बिहार में रहेंगे. 

एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद खबर है कि कुशवाहा नाराज चल रहे हैं. एनडीए में उन्हें छह सीटें मिली हैं. उनकी मांग इससे अधिक है. इस बीच सोमवार को पटना में होने वाली एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई. अब इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या एनडीए में सब ठीक है?

महागठबंधन में मची भगदड़: दिलीप जायसवाल

सोमवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलीप जायसवाल ने कहा, "अभी का जो माहौल है उसमें एनडीए चट्टानी एकता के साथ चुनावी मैदान में जा रही है. यही कारण है कि महागठबंधन में भगदड़ मची हुई है और उनके बड़े-बड़े नेता-विधायक आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं."

प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर बना रोड मैप

दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि कितनी सीट पर कौन दल चुनाव लड़ेगा ये जानकारी हमने आपसे साझा कर दी है. उसके साथ-साथ एनडीए गठबंधन ने फैसला लिया है कि 15, 16, 17 और 18 अक्टूबर को तक चार दिन में पूरे बिहार के अंदर एनडीए के उम्मीदवार नामांकन करेंगे. इस चार दिन में हमने बिहार के विभिन्न जिलों को अलग-अलग भागों में बांटा है. प्रत्येक जिले में नामांकन के दिन हमारे एनडीए के नेता मौजूद रहेंगे. करीब एक दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री (देश के अलग-अलग राज्यों के) भी नामांकन में शुरुआत में अपनी उपस्थिति देंगे. भारत सरकार के मंत्री भी रहेंगे. हम लोगों ने पूरा रोड मैप बनाया है.

Published at : 13 Oct 2025 05:30 PM (IST)
