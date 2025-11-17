हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?

'मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन…', रोहिणी आचार्य प्रकरण में तेज प्रताप ने किसे दी चेतावनी?

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य का साथ दिया है. तेज प्रताप ने कहा कि मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वह किसी हाल में असहनीय है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 17 Nov 2025 10:02 PM (IST)
Preferred Sources

जनशक्ति जनता के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन (रोहिणी आचार्य) के अपमान को लेकर हमला बोला है. रोहिणी आचार्य के प्रकरण में तेज प्रताप यादव का बयान सोमवार (17 नवंबर, 2025) की शाम उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल के एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया है. तेज प्रताप यादव ने चेतावनी भरे लहजे में बयान दिया है. 

तेज प्रताप यादव के बयान को पोस्ट करते हुए एक्स हैंडल से लिखा गया है, "हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे. जयचंदों को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा!"

'जो अपमान हुआ वह किसी हाल में असहनीय'

वहीं अपने बयान में तेज प्रताप यादव ने कहा, "हमारी रोहिणी दीदी के साथ जो दुर्व्यवहार जयचंदों द्वारा किया गया, इस घटना ने दिल को भीतर से झकझोर दिया है. मेरे साथ जो हुआ, वह मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वह किसी हाल में असहनीय है. सुन लो जयचंदों, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी."

पार्टी और परिवार से अब दूर हैं रोहिणी आचार्य

बता दें कि रोहिणी आचार्य अब पटना में नहीं हैं. उन्होंने पार्टी के साथ परिवार को भी छोड़ दिया है. एक्स पोस्ट कर उन्होंने इसकी जानकारी दी थी. पोस्ट में संजय यादव और रमीज का नाम लिया था. इसके बाद धीरे-धीरे परिवार में क्या कुछ हुआ इसकी कहानी सामने आने लगी. कुछ जानकारी रोहिणी ने एक्स पर पोस्ट कर दी तो कुछ बातें उन्होंने मीडिया को बताई. माना जा रहा है कि पूरी लड़ाई चुनाव में हुई आरजेडी की करारी हार का जिम्मेदार संजय यादव को बताने पर हुआ है.

इन सबके बीच तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव पहले से ही निशाने पर हैं, जिन्हें तेज प्रताप यादव जयचंद बता चुके हैं. अब तेज प्रताप यादव अपनी बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं. बता दें कि तेज प्रताप यादव खुद भी परिवार से दूर हैं. उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जा चुका है. अपनी पार्टी बनाकर उन्होंने महुआ से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए.

अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 17 Nov 2025 09:56 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Tej Pratap Yadav Sanjay Yadav Rohini Acharya BIHAR NEWS
और पढ़ें
विश्व
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
'अमेरिका और पाकिस्तान का एजेंडा...', शेख हसीना की सजा पर बोले एक्सपर्ट्स; कठपुतली बन चुके हैं यूनुस!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सत्ता के गुरूर में जो...', आजम खान और अबदुल्ला आजम को 7 साल की सजा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
'सत्ता के गुरूर में जो...', आजम खान और अबदुल्ला आजम को 7 साल की सजा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
क्रिकेट
0 रन 5 विकेट, 22 साल के भारतीय गेंदबाज का गजब कारनामा, धड़ाधड़ कर डाले 8 शिकार
0 रन 5 विकेट, 22 साल के भारतीय गेंदबाज का गजब कारनामा, धड़ाधड़ कर डाले 8 शिकार
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
