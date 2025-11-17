एक्सप्लोरर
'संजय यादव बिहार छोड़ो…', राबड़ी आवास के बाहर RJD कार्यकर्ताओं का हंगामा
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में महागठबंधन की हुई हार के बाद आरजेडी समर्थकों का गुस्सा सोमवार (17 नवंबर, 2025) को फूट पड़ा. आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और पार्टी के समर्थकों ने राबड़ी आवास के बाहर हंगामा किया. काफी संख्या में पहुंचे इन समर्थकों ने तेजस्वी यादव के सलाहकार और राज्यसभा सांसद संजय यादव को बिहार चुनाव में हुई करारी हार के लिए जिम्मेदार बताया.
समर्थकों ने राबड़ी आवास के बाहर संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. 'संजय यादव मुर्दाबाद', 'संजय यादव बिहार छोड़ो' और 'संजय यादव हरियाणा जाओ' का नारा लगाने लगे.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
