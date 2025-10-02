तेज प्रताप बोले- रावण कोई नहीं, सोच को बदलिए, तेजस्वी यादव को कहा- 'छोटे भाई हैं तो…'

विजयादशमी पर एक तरफ आज (गुरुवार) जहां रावण दहन हो रहा है तो दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है. तेज प्रताप ने कहा कि रावण कोई नहीं है. रावण आपकी-हमारी सोच में है. पहले अपनी सोच को बदलिए.

पत्रकारों से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा. इस सवाल पर कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि भैया (तेज प्रताप यादव) का जिससे लगाव रहता है वो पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा कर देते हैं. इस पर जवाब में कहा कि हम तो उस पार्टी में नहीं हैं. छोटे भाई हैं तो उनको समझना चाहिए कि कौन राम कौन लक्ष्मण है. छोटे हैं तो उनको न मर्यादा देखना चाहिए. वह जो भी कर रहे हैं अपने बुद्धि-विवेक से कर रहे हैं.

गुरुवार को विजयादशमी के दिन तेज प्रताप यादव अपने क्षेत्र में भ्रमण करने निकले थे. इस मौके पर उन्होंने शुभकामनाएं दीं. तेज प्रताप यादव की पार्टी 'जनशक्ति जनता दल' कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस पर उन्होंने कहा कि यह सब दशहरा के बाद बता दिया जाएगा.

आई लव मुहम्मद वाले विवाद पर क्या बोले तेज प्रताप?

दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी के विदेश भ्रमण पर कहा कि उनको लग रहा है कि घूमने से चुनाव जीत जाएंगे, इसलिए वे घूम रहे हैं. आई लव मोहम्मद वाले विवाद पर कहा कि यह हम पहली बार सुन रहे हैं. उन्होंने कहा कि सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए. इन सब बातों में ना रहें. कहा कि केंद्र सरकार की क्या मानसिकता हो गई है कि जब कोई आई लव मोहम्मद बोल रहा है तो उसको गिरफ्तार किया जा रहा है. अभी देश की स्थिति बद से बदतर हो गई है.

अपनी पार्टी को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो जलते हैं उनको जलने दीजिए. हमको आगे बढ़ाना है इसलिए हमने पार्टी बनाई है.

