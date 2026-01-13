राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद के उनसे अलग रह रहे बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मंगलवार (13 जनवरी) को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की ओर से आयोजित ‘चूड़ा दही’ भोज में शिरकत की. आरजेडी से निष्कासन के बाद अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाने वाले पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का सिन्हा ने गर्मजोशी से स्वागत किया. एनडीए में शामिल होने की योजना को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि समय आने पर पता चल जाएगा.

जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात की थी और उन्हें 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर अपने आवास पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था.

विजय सिन्हा के ‘चूड़ा दही’ भोज में कौन-कौन हुए शामिल?

विजय कुमार सिन्हा की ओर से आयोजित ‘चूड़ा दही’ भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा तथा मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख संतोष कुमार सुमन समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए.

NDA में शामिल होने की योजना पर क्या बोले तेज प्रताप?

हाल में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी सीट गंवा चुके यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वह एनडीए में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा, “हमारी राजनीतिक विचारधाराएं भले अलग हों, लेकिन हमारी सांस्कृतिक विरासत एक है. बाकी बातों के बारे में समय आने पर पता चल जाएगा.”

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कहा?

इस पर उपमुख्यमंत्री सिन्हा ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “सभी बिहारी सनातन संस्कृति से सकारात्मक ऊर्जा लेते हुए एकजुट हैं, जिसका प्रतीक मकर संक्रांति है.” तेज प्रताप यादव के NDA में संभावित प्रवेश को लेकर जब उनसे और सवाल किए गए, तो सिन्हा ने कहा, “जैसा आपको बताया गया है, समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा.” भाजपा नेता ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या यादव के छोटे भाई और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भी इस भोज में आने की उम्मीद थी.