हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, कंटेनर से टकराया एअर इंडिया का विमान, जानें पूरा मामला

दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, कंटेनर से टकराया एअर इंडिया का विमान, जानें पूरा मामला

Air India: एअर इंडिया के अनुसार सुरक्षित लैंडिंग के बाद जब विमान घने कोहरे में रनवे पर टैक्सी कर रहा था उसी दौरान एक ग्राउंड कंटेनर उसके दाहिने इंजन के पास आ गया और टकरा गया.

By : वरुण भसीन | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 15 Jan 2026 04:05 PM (IST)
Preferred Sources

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार (15 जनवरी 2026) को एअर इंडिया की न्यूयॉर्क जाने वाली A350 फ्लाइट दिल्ली से रवाना हुई थी, लेकिन ईरान के हवाई क्षेत्र के अचानक बंद होने के कारण उसे कुछ ही देर बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा. एअर इंडिया के अनुसार सुरक्षित लैंडिंग के बाद जब विमान घने कोहरे में रनवे पर टैक्सी कर रहा था उसी दौरान एक ग्राउंड कंटेनर उसके दाहिने इंजन के पास आ गया और टकरा गया.

विमान के दाहिने इंजन को नुकसान पहुंचा: एअर इंडिया 

इस घटना के बाद विमान को तुरंत निर्धारित पार्किंग स्टैंड पर ले जाया गया. एअर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, 'यह एक विदेशी सामान से टकराने का मामला है जिसकी पूरी तकनीकी जांच की जा रही है. विमान के दाहिने इंजन को नुकसान पहुंचा है. एहतियात के तौर पर विमान को फिलहाल ग्राउंड कर दिया गया है ताकि जरूरी निरीक्षण और मरम्मत की जा सके. इस कारण कुछ A350 रूट की उड़ानों पर असर पड़ सकता है.'

हादसे के बाद एअर इंडिया ने जारी किया बयान

इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल है जिसमें विमान को रनवे पर खड़ा देखा जा सकता है और ग्राउंड स्टाफ उसके आसपास मौजूद है. वीडियो में इंजन के पास हुई टक्कर के निशान भी दिखाई दे रहे हैं. कंपनी ने कहा, 'एअर इंडिया अपने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करती है और उनकी सुविधा के अनुसार वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था और रिफंड करने में सक्रिय रूप से सहायता कर रही है. एअर इंडिया के लिए सुरक्षा सर्वोपरि प्राथमिकता है और एयरलाइन इस समय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.'

ईरान ने बंद किया अपना हवाई क्षेत्र

कंपनी ने बताया कि ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, जिस वजह से विमान को वापस दिल्ली में लैंडिंग करानी पड़ा. विमान को फिलहाल गहन जांच और आवश्यक मरम्मत के लिए ग्राउंडेड कर दिया गया है. अमेरिका और ईरान के बीच संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंकाओं के चलते लगभग पांच घंटे तक हवाई क्षेत्र बंद रहने के बाद ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र फिर से खोल दिया.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Published at : 15 Jan 2026 03:44 PM (IST)
Sponsored Links by Taboola
