'हम तेरे प्यार में' से 'तड़पाओगे' तक, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के इन गानों को किया है इंस्टाग्राम रील्स ने फेमस

Famous Black&White Movies Songs on Instagram: सोशल मीडिया पर रील्स डालने का चलन इन दिनों काफी तेज हो गया है. इस समय लोगों को पुराने गाने यानी कि ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के गाने ज़्यादा पसंद आ रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 15 Jan 2026 03:42 PM (IST)
सोशल मीडिया पर जो चल जाए वो ट्रेंड बन जाता है. इन दिनों इंस्टाग्राम रील्स का बोलबाला है. 30 सेकंड की रील्स के लिए लोग नए- नए आइडियाज के साथ ही, नए नए गाने भी ढूंढकर ला रहे हैं. जैसे कई पुराने 50, 60 के दशक की ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के गाने इन दिनों काफी ट्रेंड में हैं. लोग इन गानों की बेस्ट से बेस्ट लाइन को चुनते हैं और इस पर रील बनाते हैं. कोई गाने से रिलेट कर सीरियस रील बनाता है, कोई कॉमेडी तो कोई सिचुएशनल. जिसके चलते जिन गानों को कोई जानता भी नहीं था, उन्हें अब लोग गुनगुना रहे हैं.

तड़पाओगे

शोभा खोटे और अनंत कुमार की फिल्म 'बरखा' का ये गना पिछले कुछ समय से इंस्टाग्राम पर काफी वायरल हो रहा है. इस गाने पर लोग जमकर रील बना रहे हैं. इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी है. रील्स में आने से पहले तक इस गाने को ज़्यादा कोई जानता नहीं था. लेकिन रील्स पर आने के बाद से लोग यूट्यूब पर भी इसे खूब देख रहे हैं.

यहां कोई नहीं तेरा मेरे सिवा

'दिल एक मंदिर' फिल्म का ये गाना भी इंस्टाग्राम रील्स पर काफी सुनने को मिलता है. ये गाना मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया है. ये एक रोमांटिक प्रपोजल सॉन्ग है जिसे मोहम्मद रफी साहब ने अपनी आवाज दी है. इस गाने को भी रील्स पर बहुत शेयर किया जाता है.

हाल कैसा है जनाब का

'चलती का नाम गाड़ी' फिल्म का ये गाना आपने भले ही कई बार पहले भी सुना होगा, लेकिन इस गाने की एक लाइन है 'पगली हा पगली' इस पर लोगों ने खूब सारी रील्स बनाई हैं. इस गाने को किशोर कुमार और मधुबाला के ऊपर फिल्माया गया है. गाने में किशोर कुमार के साथ ही आशा भोसले की मधुर आवाज सुनाई दे रही है.

अभी न जाओ छोड़कर

1961 में आई 'हम दोनों' फिल्म का ये गाना भी रील्स के जरिए बहुत फेमस हो गया है. दरअसल ये गाना साल 2023 में आई फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में दोबारा से रीक्रिएट किया गया था, तभी से इस गाने की लाइन्स 'अभी अभी तो आई हो' काफी फेमस हो गईं और लोगों ने पुराने गाने पर जमकर रील बनाना शुरू कर दिया. वैसे ये गाना 1961 में आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने गाया था.

हम तेरे प्यार में

1963 में रिलीज़ हुई 'दिल एक मंदिर' फिल्म का ये गाना भी इंस्टाग्राम रील्स पर जमकर वायरल हो रहा है। 'हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं', इस गाने को लता मंगेशकर जी ने गाया है। इस गाने के वीडियो में मीना कुमार, राजकुमार और महमूद नज़र आ रहे हैं. ये एक इमोशनल सॉन्ग है और बहुत ही प्यारा भी.

Published at : 15 Jan 2026 03:42 PM (IST)
Instagram Songs Bollywood
