'वो मेरी हत्या करवाना चाहता है...', तेज प्रताप यादव ने आकाश यादव के खिलाफ पुलिस में की शिकायत

बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आकाश यादव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस को शिकायत देने के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा, "आकाश यादव मेरी हत्या करवाना चाहता है. विपक्ष के लोगों के साथ मिलकर मेरी हत्या की साजिश रच रहा है. शुक्रवार (19 जून) को मैंने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस प्रेस कांफ्रेंस के बाद चार लोगों ने मेरे घर में घुसने का प्रयास किया."

उन्होंने आगे कहा, "मैंने आकाश यादव समेत सभी लोगों का नाम पुलिस को शिकायत दी है. साथ ही शिकायत में लिखा है कि आकाश यादव के जरिए मुझे जान से मारने की धमकी दिलाई गई." बता दें कि कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव के खिलाफ अनुष्का यादव के घर में घुसने को लेकर आकाश यादव ने एफआईआर दर्ज कराई थी.

एफआईआर के बाद तेज प्रताप यादव ने दी थी यह प्रतिक्रिया

तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने आकाश यादव का नाम नहीं लिया है. उन्होंने कानूनी नोटिस को साझा करते हुए लिखा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति को उसके अभद्र, अपमानजनक, धमकीपूर्ण एवं असामाजिक व्यवहार के संबंध में विधिवत कानूनी नोटिस भेजा गया, उसने अपनी गलती स्वीकार करने या खेद व्यक्त करने के बजाय प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर मेरे विरुद्ध एक झूठी एवं मनगढ़ंत प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रयास किया है.

तेज प्रताप यादव ने कहा था कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि न तो मैं किसी प्रकार के दबाव में आने वाला हूं, न ही झूठे आरोपों और दुष्प्रचार से विचलित होने वाला हूं. मेरी प्रतिबद्धता सत्य, न्याय और जनता के विश्वास के प्रति है, और उसकी रक्षा के लिए मैं हर वैधानिक कदम उठाऊंगा. झूठ, भय और साजिश के आगे न कभी झुका हूं, न झुकूंगा. सत्य की विजय निश्चित है.

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