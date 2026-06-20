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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस में नया मोड़, प्रदर्शनकारियों और परिजनों पर भी FIR

Bihar News: भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस में नया मोड़, प्रदर्शनकारियों और परिजनों पर भी FIR

Bhojpur Encounter Case: भरत भूषण तिवारी केस में पुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है. जिसमें भरत के पिता और भाई को आरोपी बनाया गया है.

Written By : विशाल कुमार |  Updated at : 20 Jun 2026 07:17 AM (IST)
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भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है. भरत तिवारी की मौत को लेकर जहां एक ओर परिजन और ग्रामीण पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है. एफआईआर में भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को भी आरोपित बनाया गया है.

इस पूरे घटनाक्रम के बीच भरत तिवारी की सोशल मीडिया गतिविधियां भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं. युवा भरत तिवारी लंबे समय से फेसबुक पर सक्रिय था और अक्सर फेसबुक लाइव के जरिए अपनी बातें लोगों तक पहुंचाता था. उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर सिस्टम और प्रशासन के खिलाफ कई वीडियो मौजूद बताए जा रहे हैं, जिनमें उसने तीखी भाषा का इस्तेमाल किया था.

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भरत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी पिस्टल के साथ वीडियो

हाल के दिनों में उसने पिस्टल के साथ कई वीडियो साझा किए थे. कुछ वीडियो में वह पुलिसकर्मियों के साथ बहस और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए भी नजर आया था. बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन भी उसने लगातार फेसबुक लाइव किया. करीब दर्जनभर लाइव वीडियो के जरिए वह पुलिस कार्रवाई, अपनी बात और मौके की स्थिति लोगों को दिखाता रहा.

सबसे ज्यादा चर्चा उसके आखिरी फेसबुक लाइव की हो रही है. वायरल वीडियो में वह पुलिस से घिरा दिखाई देता है और अंत में अपना पिस्टल जमीन पर फेंकता नजर आता है. इसके बाद लाइव प्रसारण समाप्त हो जाता है. यही लाइव अब पूरे मामले में बहस का केंद्र बन गया है. परिजनों का दावा है कि हथियार फेंकने के बाद भी उसे गोली मारी गई, जबकि पुलिस का कहना है कि उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई.

पिता और भाई को बनाया गया आरोपी

पुलिस द्वारा दर्ज पहली प्राथमिकी में भरत भूषण तिवारी पर अवैध हथियार रखने, पुलिस टीम पर फायरिंग करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है. पुलिस का दावा है कि 17 जून को जब टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंची, तब उसने हथियार के बल पर पुलिस का विरोध किया और कई राउंड फायरिंग की.

प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि पूछताछ के दौरान भरत के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को उसके पास अवैध हथियार होने की जानकारी थी. पुलिस का आरोप है कि दोनों उसे संरक्षण दे रहे थे. इसी आधार पर दोनों को भी आरोपित बनाया गया है. हालांकि, परिवार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

मुठभेड़ को लेकर आमने-सामने दावे

दूसरी प्राथमिकी कथित मुठभेड़ से जुड़ी है. पुलिस के अनुसार भरत हथियार लेकर भाग रहा था और पीछा करने के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस का दावा है कि सरकारी वाहन के बोनट पर भी गोली लगी. कई बार आत्मसमर्पण करने की चेतावनी देने के बावजूद वह नहीं माना, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी.

निष्पक्ष जांच की मांग

वहीं परिजन और ग्रामीण इस दावे को चुनौती दे रहे हैं. उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भरत ने हथियार छोड़ दिया था. इसी वजह से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है.

सड़क जाम के मामले में भी एफआईआर

भरत तिवारी की मौत के बाद बिलौटी गांव में भारी आक्रोश देखने को मिला था. पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचने पर ग्रामीणों और परिजनों ने आरा-बक्सर एनएच-922 को जाम कर दिया था. कई घंटों तक चले विरोध प्रदर्शन से यातायात प्रभावित रहा.अब इस मामले में भी पुलिस ने तीसरी प्राथमिकी दर्ज की है. सड़क जाम, हंगामा और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की के आरोप में बिलौटी पंचायत के मुखिया बलिराम यादव समेत 14 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 50 से 60 अज्ञात लोगों को भी आरोपित बनाया गया है.

न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च

घटना के विरोध में आरा शहर में कैंडल मार्च भी निकाला गया. कतीरा मोड़ से शुरू हुए मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मोमबत्तियां और बैनर लेकर मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की.

फिलहाल बिलौटी कांड में दर्ज तीन एफआईआर, मृतक के पिता और भाई पर कार्रवाई तथा सोशल मीडिया पर वायरल अंतिम फेसबुक लाइव ने पूरे मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है. एक तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई को कानून के दायरे में बता रही है, तो दूसरी तरफ परिजन और स्थानीय लोग इसे न्याय की लड़ाई बता रहे हैं. ऐसे में अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई हैं.

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Published at : 20 Jun 2026 07:17 AM (IST)
Tags :
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