​जहानाबाद में टोल प्लाजा पर बवाल, कई राउंड फायरिंग, 2 युवक घायल, क्यों हुआ विवाद?

जहानाबाद में सोमवार (20 अप्रैल, 2026) की रात एनएच-22 (पटना-गया मार्ग) पर टोल प्लाजा और स्थानीय ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि टोल प्लाजा के गार्ड ने फायरिंग कर दी, जिसमें दो युवक घायल हो गए. एक युवक मारपीट में जख्मी हुआ है. घटना टेहटा थाना क्षेत्र के सेरथुआ टोल प्लाजा के पास की है.

घायल युवकों की पहचान उमराई बिगहा गांव निवासी ​विकास कुमार और रोहित कुमार के रूप में की गई है. तीसरे युवक का नाम आदित्य कुमार बताया जा रहा है. इनमें से विकास और रोहित दोनों को गोली का छर्रा लगी है.

कैसे हुआ विवाद?

गोली के छर्रा से घायल हुए एक युवक का कहना है कि वे लोग अपने गांव से बारात लेकर जा रहे थे. टोल प्लाजा के पास डीजे की धुन पर नाचने के दौरान टोल कर्मियों से उनकी कहासुनी हो गई. इसके बाद मारपीट शुरू हो गई. इसी दौरान टोल के गार्ड ने फायरिंग कर दी.

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घायलों को सदर अस्पताल में हुआ इलाज

​घटना के बाद तीनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टर ने बताया कि दो युवकों को गोली लगी है. उधर ​घटना की सूचना मिलते ही जहानाबाद के एएसपी मनोज कुमार पांडेय, सदर एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी और घोसी एसडीपीओ संजीव कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

गार्ड की लाइसेंसी बंदूक जब्त

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गार्ड की लाइसेंसी बंदूक को जब्त कर लिया. इस दौरान पुलिस ने ​पास के गांव उमराई बिगहा में भी छापेमारी की. जहानाबाद के एएसपी मनोज कुमार पांडेय ने बताया कि टोल कर्मियों और स्थानीय ग्रामीणों के बीच पहले भी विवाद की बात सामने आई है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. छानबीन की जा रही है.

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