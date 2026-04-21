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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में भीषण गर्मी से लोग परेशान, पटना में स्कूलों का बदला समय, DM ने जारी किया निर्देश

बिहार में भीषण गर्मी से लोग परेशान, पटना में स्कूलों का बदला समय, DM ने जारी किया निर्देश

Bihar Weather Update: पटना जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस एम द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में कक्षा 5 तक की कक्षाओं का समय परिवर्तन किया गया है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 21 Apr 2026 09:06 AM (IST)
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बिहार में पिछले एक सप्ताह से लगातार गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है. खास कर दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के पश्चिमी इलाके के जिलों मे लगातार तापमान में बढ़ोतरी हीट वेव और लू के स्थिति बन चुकी है. राज्य के 11 जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किया जा रहे हैं तो अधिकतम 43.3 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है. राजधानी पटना में भी सोमवार को 40 डिग्री तापमान दर्ज किए गए और 2.02 डिग्री सामान्य से ऊपर रहे. अब इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्देश निर्णय लिया है और स्कूली बच्चों को टाइमिंग में बदलाव कर दिया है.

पटना जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस एम द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में कक्षा 5 तक की कक्षाओं का समय परिवर्तन किया गया है. पहली से पांचवीं, प्री-प्राइमरी एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में दोपहर 12.30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अब 5वीं तक के बच्चों की छुट्टी दोपहर 12.30 बजे तक करना अनिवार्य कर दिया गया है.

मंगलवार 21 अप्रैल से शनिवार 25 अप्रैल तक लागू रहेगा आदेश

हालांकि, इससे ऊपर की कक्षाओं के लिए कोई पाबंदी फिलहाल नहीं है. यह आदेश आज मंगलवार 21 अप्रैल से शनिवार 25 अप्रैल तक लागू रहेगा. अभी दोपहर के समय ज्यादा गर्मी पड़ रही है और तापमान बढ़ रहे हैं. भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

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बता दें कि राजधानी पटना में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है.मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने के आसार हैं. इससे हीटवेव की आशंका जताई जा रही है. तपिश ज्यादा बढ़ने पर बड़ी कक्षाओं के समय में भी बदलाव किया जा सकता है. वहीं, हीटवेव चरम पर पहुंचने से पहले स्कूलों में छुट्टियां भी की जा सकती हैं. पिछले साल भी भीषण गर्मी के दौरान कई दिनों तक विभिन्न जिलों में स्कूल बंद रखे गए थे.

रोहतास जिले के डेहरी में 43.3 डिग्री सेल्सियस तापमान

बीते सोमवार को पूरे बिहार के 11 जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किया गया. राजधानी पटना में भी सोमवार को 40 डिग्री तापमान पहुंच गया और सामान्य से 2.2 डिग्री ऊपर रहे. सबसे अधिक तापमान रोहतास जिले के डेहरी में 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक है. तो दूसरे नंबर पर कैमूर रहा जहां 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किए गए.

वहीं बक्सर 42.5, गया जी 42.4, नालंदा 42.01, शेखपुरा 41.6, अरवल 40.9, सिवान का जीरादेइ में 40.7, सासाराम 40.3, और मोतिहारी में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. मोतिहारी में 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक तो नालंदा में  4.7 डिग्री सामान्य से अधिक तापमान रहे जिसके कारण पूरे दिन लू जैसी स्थिति रही और भीषण गर्मी से लोग परेशान रहे. आज मंगलवार को रात के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है एक डिग्री के आसपास के वृद्धि की संभावना है.

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Published at : 21 Apr 2026 09:06 AM (IST)
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