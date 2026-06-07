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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारTMC के पूर्व प्रत्याशी कैलाश मिश्र मधुबनी से गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल में धोखाधड़ी केस में है नाम

TMC के पूर्व प्रत्याशी कैलाश मिश्र मधुबनी से गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल में धोखाधड़ी केस में है नाम

Bihar News: प. बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC प्रत्याशी रहे कैलाश मिश्र को धोखाधड़ी के मामलों में बंगाल पुलिस ने मधुबनी से गिरफ्तार किया है. फ्रॉड और रुपये के घोटाले के आरोप है, ईडी भी तलाश कर रही है.

By : अजय धारी सिंह | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 07 Jun 2026 11:03 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रत्याशी रहे मधुबनी जिले के अरेर निवासी कैलाश मिश्र को धोखाधड़ी के मामलों में बंगाल पुलिस ने शनिवार शाम को गिरफ्तार कर लिया. बेनीपट्टी के एएसपी अमित कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की. उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में फ्रॉड के कई मामले दर्ज हैं और एक मामले में गैर-जमानती वारंट भी जारी था. गिरफ्तारी के बाद उन्हें बंगाल पुलिस अपने साथ ले गई है.

नाटकीय ढंग से हुई गिरफ्तारी

कैलाश मिश्र को बंगाल पुलिस की टीम ने मधुबनी पुलिस के सहयोग से नाटकीय तरीके से गिरफ्तार किया. बंगाल पुलिस की टीम पहले मधुबनी पहुंची थी. शनिवार शाम को अरेर और रहिका के बीच मुख्य सड़क पर संयुक्त टीम ने उन्हें हिरासत में लिया. कैलाश मिश्र बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर पश्चिम टोला के रहने वाले हैं. 

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रुपए के घोटाले सहित फ्रॉड के कई मामलों में दर्ज है केस, ईडी भी कर रही है तलाश

बेनीपट्टी के एएसपी अमित कुमार ने बताया कि कैलाश मिश्र पर पश्चिम बंगाल में धोखाधड़ी के दो-तीन मामले दर्ज हैं. आरोप है कि उन्होंने बंगाल में कथित रूप से रुपये का घोटाला किया और उस राशि का निवेश बिहार में किया. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी उनकी तलाश कर रहा है. एक मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी था. पुलिस के अनुसार, कैलाश मिश्र हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के प्रत्याशी थे. गिरफ्तारी के बाद उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पश्चिम बंगाल ले जाया गया है.

गिरफ्तारी के बाद चर्चाओं का दौर जारी, पुलिस की कार्रवाई पर सबकी नजर

कैलाश मिश्र की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही अरेर प्रखंड, बेनीपट्टी अनुमंडल और पूरे मधुबनी जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है. स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं. अब सभी की नजर पुलिस और जांच एजेंसियों की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है.

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कैलाश मिश्र हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं. राजनीतिक गलियारों में इस गिरफ्तारी को लेकर कयासबाजी तेज है. पुलिस ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी दी जाएगी.

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Published at : 07 Jun 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
West Bengal BIHAR NEWS Kailash Mishra
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