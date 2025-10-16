हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से किया नामांकन, चुनाव जीतने से पहले कर दिया बड़ा ऐलान

तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से किया नामांकन, चुनाव जीतने से पहले कर दिया बड़ा ऐलान

Tej Pratap Yadav Nomination: तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैंने महुआ में बहुत काम किया है. इस क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दिलाई. पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 16 Oct 2025 09:18 PM (IST)
Preferred Sources

पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने गुरुवार (16 अक्टूबर, 2025) को वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया. तेज प्रताप को हाल में उनके पिता एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के संस्थापक अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था. उन्होंने हाल में अपनी नई राजनीतिक पार्टी जनशक्ति जनता दल का गठन किया था. तेज प्रताप यादव के नामांकन के बाद उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर उन्हें सफलता की शुभकामनाएं दीं.

'अगर जनता मुझे फिर से मौका देती है तो...'

नामांकन दाखिल करने के दौरान तेज प्रताप अपने साथ अपनी दिवंगत दादी की तस्वीर लिए हुए थे. नामांकन दाखिल करने के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने संवाददाताओं से कहा, "मैंने महुआ में बहुत काम किया है... जब मैं यहां से विधायक था तो मैंने इस क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दिलाई थी. अब मैं वादा करता हूं कि अगर जनता मुझे फिर से मौका देती है तो मैं महुआ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी मंजूर करवाऊंगा. इसके अलावा, मैं क्षेत्र के अन्य विकास कार्य भी जारी रखूंगा."

जनशक्ति जनता दल ने जारी की है 21 उम्मीदवारों की सूची

तेज प्रताप इससे पहले 2020 तक महुआ सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें हसनपुर से चुनाव लड़ाया था. उन्होंने कहा, "मैंने अपनी दादी के आशीर्वाद से नामांकन दाखिल किया है. मेरे पिता भी चुनाव लड़ते समय ऐसा ही करते थे." बता दें कि जनशक्ति जनता दल ने हाल में विधानसभा चुनावों के लिए अपने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की है.

रोहिणी ने ‘एक्स’ पर तेज प्रताप की तस्वीर साझा करते हुए कहा, “तुम्हें दुनिया की सारी सफलता और खुशियां मिलें और तुम हमेशा उजाले की तरह आगे बढ़ते रहो भाई. ढेरों शुभकामनाएं, स्नेह व आशीर्वाद.”

नामांकन के दौरान जब तेज प्रताप से पूछा गया कि क्या वह अपने माता-पिता की अनुपस्थिति को महसूस कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, "मेरे माता-पिता मेरे साथ हैं और मेरी दादी का आशीर्वाद मेरे साथ है. उनकी तस्वीर मेरे पास है और मैं उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रहा हूं. जब माता-पिता, दादी और गुरु का आशीर्वाद हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती. मेरी दादी मुझे सबसे प्यारी हैं. महुआ की जनता मुझे बुला रही है और मैं उनके लिए वहां जा रहा हूं."

छह साल के लिए आरजेडी से निष्कासित हैं तेज प्रताप यादव

पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को 25 मई को उनके पिता लालू प्रसाद ने पार्टी से छह वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया था. यह कार्रवाई उस समय हुई थी जब तेज प्रताप ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कथित तौर पर एक पोस्ट में किसी महिला के साथ संबंध होने की बात स्वीकार की थी. हालांकि, बाद में उन्होंने वह पोस्ट हटा दिया और दावा किया कि उनका खाता हैक कर लिया गया था. निष्कासन के कुछ दिनों बाद तेज प्रताप ने आरोप लगाया था कि उनके और उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव के बीच दूरी पैदा करने की “साजिश” रची जा रही है.

Published at : 16 Oct 2025 09:16 PM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav Tej Pratap Yadav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
