Patna News: पटना पुलिस ने जारी की उपद्रवियों की तस्वीर, प्रदर्शन के दौरान किया था हमला

बिहार की राजधानी पटना में बुधवार (22 जुलाई) को छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है. अब पुलिस ने कई कथित उपद्रवियों को चिन्हित करते हुए तस्वीरें जारी की हैं. साथ ही आम लोगों से पुलिस को सहयोग करने की अपील की गई है. ताकि ऐसे लोगों की पहचान के बाद कानूनी कार्रवाई की जा सके. पुलिस को सूचना देने के लिए फोन नंबर भी जारी किया गया है.

पटना पुलिस ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, ''22 जुलाई को पटना जिला के गांधी मैदान और इनकम टैक्स गोलंबर इलाकों में हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा पुलिस बल पर हमला किया गया. पुलिस गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया. आमजनों और मीडिया कर्मियों पर भी लाठी, डंडे, ईंट-पत्थर से हमला किया गया. सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे उपद्रवियों को चिन्हित करते हुए उनकी तस्वीर या फोटो प्रकाशित की जा रही है.''

उपद्रवी तत्वों की पहचान करने में पुलिस ने की सहयोग की अपील

इस पोस्ट में आगे लिखा गया, ''इन उपद्रवी तत्वों की पहचान करने में पटना पुलिस का सहयोग करें. फोटो के क्रम संख्या के अनुसार व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए इसकी सूचना 0612-2217000, 9939919191 नंबर पर पटना पुलिस को उपलब्ध करायें, ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके.

पुलिस ने 500 अज्ञात के खिलाफ दर्ज की FIR

पटना में 22 जुलाई को छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 500 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की है. कोतवाली, गांधी मैदान और सचिवालय थाना की पुलिस की ओर से ये कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही पुलिस ने करीब 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया. सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी के आधार पर प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है.

22 जुलाई को पटना में घंटों तक बना रहा था तनाव

बता दें कि पटना में नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बुधवार (22 जुलाई) को राजभवन की ओर निकाले गए विरोध मार्च के दौरान पुलिस और हजारों छात्रों के बीच तीखी नोंक झोंक हुई. सुरक्षा बलों ने बैरिकेड लगाकर जेपी गोलंबर पर मार्च को रोक दिया, जिससे शहर में घंटों तक तनाव बना रहा. प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार और परीक्षा से जुड़े तनाव से प्रभावित छात्रों के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता की मांग कर रहे थे.

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