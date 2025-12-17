VIDEO: तेज प्रताप हारे चुनाव, अब खरीदी स्पोर्ट्स बाइक, कीमत जानकर उड़ जाएंगे आपके होश!
Tej Pratap Yadav New Bike: तेज प्रताप ने जो नई बाइक ली है वह कावासाकी निंजा ZX-6R है. इसे चलाते हुए उन्होंने वीडियो बनवाया और उसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव महुआ से विधानसभा का चुनाव हार गए थे. अब इन दिनों वे राजनीति से दूर होकर ब्लॉगिंग कर रहे हैं. अभी हाल ही में नई बाइक खरीदी है. इसका वीडियो बीते मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
तेज प्रताप को यूजर्स दे रहे बाइक की बधाई
ये बाइक कावासाकी निंजा है जिसे तेज प्रताप यादव ने चलाते हुए वीडियो बनवाया और इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उन्होंने धूम का गाना लगाया है. एक यूजर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए उनके वीडियो पर कमेंट में लिखा है, "ग्रीन बाइक मोटे टायर, तेजू भैया इज ऑन फायर." इसी तरह और भी यूजर्स अलग-अलग कमेंट कर रहे हैं और तेज प्रताप को नई बाइक के लिए बधाई भी दे रहे हैं.
दमदार फीचर और काफी स्पीड वाली है बाइक
तेज प्रताप यादव को गाड़ियों का शौक है. पहले भी महंगी गाड़ियों को चलाते हुए उनका वीडियो आ चुका है. एक बार फिर वे अपनी नई बाइक को लेकर चर्चा में हैं. तेज प्रताप यादव ने जो नई बाइक ली है वह कावासाकी निंजा ZX-6R है. बाइक के शौकीन बताते हैं कि यह आम बाइक नहीं है. एक स्पोर्ट्स बाइक है. स्पीड काफी होती है. दमदार फीचर्स के लिए यह बाइक जानी जाती है.
View this post on Instagram
कितनी है इस बाइक की कीमत?
बताया जाता है कि इस बाइक को रेसिंग ट्रैक को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें गियर बहुत तेजी से बदले जा सकते हैं. जो बाइक तेज प्रताप यादव ने ली है वह हरे रंग की है. यह एक प्रीमियम सुपर बाइक है. यही कारण है कि कीमत काफी ज्यादा है. आम लोग तो खरीदने के लिए भी नहीं सोच सकते हैं. भारत में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 12.48 लाख रुपये है. रजिस्ट्रेशन, टैक्स और इंश्योरेंस जोड़ने के बाद अलग-अलग शहरों में इसकी ऑन-रोड कीमत 14 लाख से 15.5 लाख रुपये के बीच हो सकती है.
यह भी पढ़ें- IPL Auction 2026: बिहार से कौन-कौन खिलाड़ी बिका? KKR ने एक करोड़ में आकाश दीप को खरीदा
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL