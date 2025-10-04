'भारत और बिहार की मिट्टी से ऊब चुके हैं', राहुल गांधी के कोलंबिया दौरे पर बोले तेज प्रताप यादव

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कोलंबिया दौरे पर अब बिहार की राजनीति भी गरमा गई है. जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी के विदेश प्रवास पर टिप्पणी करते हुए तंज कसा है. तेज प्रताप ने कहा कि राहुल गांधी शायद अब भारत और बिहार की मिट्टी से ऊब चुके हैं, इसलिए ताजा हवा लेने विदेश चले गए हैं. तेज प्रताप के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाएं तेज हो गई है.

पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हो सकता है कि राहुल गांधी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया हो. उनका भारत और बिहार की मिट्टी से मन ऊब गया, तो वे ताजा हवा खाने चले गए होंगे. जब वो लौटेंगे तो उनके चेहरे पर ताजगी दिखेगी. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं.

प्रवासी भारतीयों से मुलाकात कर रहे राहुल - कांग्रेस

ज्ञात हो कि राहुल गांधी इन दिनों कोलंबिया में हैं और वहां के राजनीतिक नेताओं तथा प्रवासी भारतीयों से मुलाकात कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी का यह दौरा पार्टी की वैश्विक रणनीति और भारतीय प्रवासियों से जुड़ाव बढ़ाने के लिए है. लेकिन विपक्षी दल इसे लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं.

तेज प्रताप यादव के बयान पर बिहार में फिर तेज हुई चर्चा

तेज प्रताप यादव का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कांग्रेस और महागठबंधन के भीतर तालमेल और एकजुटता को लेकर चर्चा हो रही है. बिहार में विपक्षी दलों की रणनीति आगामी विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है. ऐसे में राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर की गई टिप्पणी राजनीतिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि तेज प्रताप यादव अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं. उनका अंदाज अन्य नेताओं से बिल्कुल अलग होता है, जो कई बार सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है. राहुल गांधी पर यह तंज भी उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है. हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विपक्ष को राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाने के बजाय देश की गंभीर समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए. उनका मानना है कि राहुल गांधी का दौरा केवल निजी यात्रा नहीं है, बल्कि इसमें कई राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर बातचीत भी शामिल है.

राहुल गांधी के विदेश प्रवास को लेकर बिहार की राजनीति में नए सियासी रंग भर गए हैं. अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और तेज प्रताप यादव का बयान किस तरह से आगामी राजनीति को प्रभावित करता है.