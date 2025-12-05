CM नीतीश कुमार के बेटे पर BJP की प्रतिक्रिया, 'अगर निशांत कुमार राजनीति में आएंगे तो...'

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि पार्टी के लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार (सीएम नीतीश कुमार के बेटे) पार्टी के लिए काम करें. इस पर अब बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है. बीजेपी के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आएंगे तो कहीं और कहां जाएंगे, जेडीयू में ही काम करेंगे. ये बहुत अच्छी और खुशी की बात है.

राष्ट्रपति पुतिन के दौरे पर क्या बोले?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौर पर उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, पूरा देश गदगद है. दुनिया का एक ताकतवर नेता भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहा है और कह रहा है कि भारत सौभाग्यशाली है कि ऐसा नेता मिला. हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी की साख है. उनकी एक इमेज है. पूरी दुनिया जानती है कि भारत को एक ऐसा बेटा मिला है जो नेता नहीं सेवक बनकर देश की सेवा कर रहा है. भारत उभरती हुई ताकत है. राष्ट्रपति पुतिन का दौरा ऐतिहासिक हुआ है. पूरे देश में बहुत खुशी है."

गीता भारत की आन, बान और शान है- शाहनवाज हुसैन

इसके आगे शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को भगवत गीता दी है. गीता भारत की पहचान है. गीता भारत की आन, बान और शान है. गीता सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शक हो सकता है. वहीं पुस्तक प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को दिया है जिसकी सब प्रशंसा कर रहे हैं.

TMC पर साधा निशाना

हुमायूं कबीर को टीएमसी से सस्पेंड किए जाने पर उन्होंने कहा, "ये टीएमसी की रणनीति है. पहले वो हुमायूं कबीर को आगे करती है कि बाबरी मस्जिद बनाएं. जब हिंदू समाज में नाराजगी होती है तो उससे बचने के लिए हुमायूं कबीर को निकाल देते हैं. टीएमसी जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती है. जानबूझकर हिंदू हित की उपेक्षा करती है."