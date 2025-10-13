बिहार चुनाव: '…तो रोने लगे', PM मोदी का नाम लेकर क्या बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती?

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सोमवार (13 अक्टूबर, 2025) को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि बिहार और केंद्र की डबल इंजन सरकार गौ हत्या रोकने में फेल है. 12 साल से मोदी सत्ता में हैं, लेकिन जिस गौ के नाम और सत्ता में आए उसे ही भूल गए. पीएम मोदी की मां को गाली दी गई तो मंच पर खड़े होकर रोने लगे. आज गौ माता को बोटी-बोटी काटा जा रहा एक आंसू 12 वर्ष में नहीं गिरे.

इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्र में गौ भक्त प्रत्याशी उतरेंगे, जो निर्दलीय नामांकन करेंगे. कई जगहों पर नामांकन भी शुरू हो गया है. नाम वापसी के बाद गौ भक्तों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे.

'गौ रक्षा हमारी आस्था का विषय ही नहीं…'

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करेंगे. गौ रक्षा हमारी आस्था का विषय ही नहीं, बल्कि यह हमारे समाज और संस्कृति की भी आधारशिला है. उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में केवल उन्हीं प्रत्याशियों को वोट दें, जो गौ रक्षा को लेकर स्पष्ट और दृढ़ संकल्पित हों.

शंकराचार्य ने कहा कि हम सभी राष्ट्रीय पार्टी के दिल्ली कार्यालय पर गए और पूछा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए अपना पक्ष लोकसभा सदन में रखिए और अपने पक्ष को हमें बताइए, लेकिन अभी किसी भी राजनीतिक दल ने अपना पक्ष गौ माता के विषय में नहीं बताया. अब मजबूरी में हमें बिहार विधानसभा चुनाव में गौ भक्त प्रत्याशी उतारने पड़ रहे हैं.

उन्होंने कहा जितने भी बड़े राजनीतिक दल हैं वह सभी गौ हत्या में सम्मिलित हैं. अगर गौ हत्या हो रही है तो सरकार की संलिप्तता है. बीजेपी भी है. कहने को हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन गौ हत्या व्यापार में उसकी भी संलिप्तता है, इसलिए मजबूरन हमें यह कदम उठाना पड़ा.