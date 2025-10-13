बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की ओर से सोमवार (13 अक्टूबर, 2025) को प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई. इस मौके पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी मौजूद रहे. जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती उपस्थित रहे. दूसरी लिस्ट में 65 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई.

शिवहर से लड़ेंगे नीरज सिंह तो भागलपुर से अभयकांत झा

दूसरी लिस्ट में प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए बताया गया कि भागलपुर से अभयकांत झा उम्मीदवार होंगे. डॉ. शाहनवाज बड़हरिया सीट से प्रत्याशी होंगे. शिवहर से नीरज सिंह, नरकटिया से लाल बाबू यादव, कल्याणपुर से मंतोष सहनी, संदेश से राजीव रंजन सिंह, बाजपट्टी से आजम हुसैन अनवर, हरलाखी से रत्नेश्वर ठाकुर, नरपतगंज से जनार्दन यादव, इस्लामपुर से तनुजा कुमारी को प्रत्याशी बनाया गया है.

(पूरी लिस्ट देखने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें)

पहली लिस्ट में हुई थी 51 उम्मीदवारों की घोषणा

बता दें कि जन सुराज पार्टी ने नौ अक्टूबर को पहली सूची जारी की थी, जिसमें 51 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे. हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं. पहली सूची में शामिल प्रमुख नामों में बिहार कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी आर के मिश्रा (दरभंगा), वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता वाई वी गिरि (मांझी), पटना विश्वविद्यालय और नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति केसी सिन्हा (कुम्हरार) और भोजपुरी गायक रितेश रंजन पांडेय (करगहर) शामिल हैं.

दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने बीते 11 अक्टूबर को राघोपुर से चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत की थी. उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि वह तेजस्वी को "अमेठी में राहुल गांधी की तरह" हराएंगे. प्रशांत किशोर राघोपुर पहुंचे थे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ था. जनसभा में पीके ने लोगों से सवाल किया था, आपके स्थानीय विधायक दो बार उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या आप कभी अपनी समस्या लेकर उनके पास जा पाए हैं? इस पर जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया से संकेत मिला था कि तेजस्वी यादव तक पहुंचना आम मतदाताओं के लिए आसान नहीं रहा है.

लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम नहीं

दूसरी ओर इस लिस्ट में ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का नाम नहीं है. राघोपुर सीट को अभी खाली छोड़ा गया है. माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर इस सीट से लड़ सकते हैं. पहली लिस्ट में 51 और दूसरी लिस्ट में 65 नाम के साथ अब तक कुल 116 सीटों से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है. अब तक कुल 116 प्रत्याशियों की सूची में 25 रिजर्व हैं.