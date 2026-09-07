सुपौल: प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में 8 साल के बच्चे की मौत, परिजन बोले- हत्या की गई

सुपौल के गौरवगढ़ वार्ड नंबर-6 स्थित एक निजी स्कूल में बीते रविवार (06 सितंबर, 2026) को आठ वर्षीय छात्र प्रियांशु की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. परिजनों ने बच्चे की हत्या का आरोप लगाया है. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होगी.

बताया जा रहा है कि बीते रविवार (06 सितंबर) को दोपहर में भोजन के बाद हॉस्टल के दो बच्चे स्कूल की छत पर गए थे. वहां उन्होंने करीब आठ वर्षीय प्रियांशु को गले में गमछा और बेल्ट बंधी हालत में अचेत पड़ा देखा.

इसके बाद बच्चों ने तत्काल इसकी सूचना गार्ड को दी. गार्ड ने स्कूल के संचालक संतोष कुमार को बताया. तुरंत संचालक ने कुछ सहयोगियों के साथ बच्चे को एक निजी अस्पताल में पहुंचाया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

बच्चे की मौत की जानकारी मिलने के बाद परिजन अस्पताल पहुंचे. उनका आरोप है कि प्रियांशु की गले में फंदा लगाकर हत्या की गई है. यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद उन्हें सूचना देने में कई घंटे की देरी की गई. हालांकि, इन आरोपों पर स्कूल की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाने की पुलिस और एसडीपीओ अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल, स्कूल परिसर और हॉस्टल में बच्चों की निगरानी-व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि बच्चे की मौत किन परिस्थितियों में हुई है.

हॉस्टल की सुरक्षा-व्यवस्था पर उठे सवाल

घटना के बाद स्कूल प्रबंधन की कार्यशैली और हॉस्टल की सुरक्षा-व्यवस्था सवालों के घेरे में है. बताया जा रहा है कि जिस एक मंजिला अर्धनिर्मित मकान की छत को स्कूल प्रबंधन नया हॉस्टल बता रहा है, वहां बच्चों की सुरक्षा और निगरानी के इंतजामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

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