तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में छात्र राजनीति को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि राजद के कार्यकर्ताओं ने ABVP कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट की.

जानकारी के लिए बता दें कि घटना 24 सितंबर शाम करीब 4 बजे की है, जिसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में तनाव का माहौल बन गया. ABVP कार्यकर्ता ने पुलिस की घटना की जानकारी देकर राजद कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

क्या है पूरा मामला

ABVP कार्यकर्ता आनंद कुमार अपने साथियों ऋषि महतो, सूर्य प्रताप दुबे और शिवम तिवारी के साथ विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद थे. इसी दौरान छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव अपने समर्थकों प्रिंस यादव, प्रभाकर यादव, आशीष रॉय, गोविंद और लगभग 15–20 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे. आरोप है कि राजद कार्यकर्ताओं ने ABVP कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट की और गालियां दीं.

मारपीट में घायल आनंद कुमार को गंभीर स्थिति में जेएलएन अस्पताल मायागंज में भर्ती कराया गया. इस दौरान कई अन्य छात्रों को भी चोटें आईं, जिससे परिसर का माहौल अत्यंत तनावपूर्ण हो गया.

CCTV में कैद हुई पूरा घटना

घटना विश्वविद्यालय परिसर के CCTV कैमरों में कैद हो गई. इस दौरान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. कृष्णा कुमार और विश्वविद्यालय थाना के S.I. बिमल कुमार यादव भी मौके पर मौजूद थे. अधिकारियों ने स्थिति को काबू में करने का प्रयास किया और तनाव फैलने से रोका.

पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

भागलपुर एबीवीपी नेता कुणाल पांडे ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने इस मामले में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र राजद के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय परिसर में गुंडागर्दी करते हैं.

जात-पात को लेकर भीड़े थे छात्रों के दो गुट

कुणाल पांडे ने कहा कि एबीवीपी के कुछ छात्र समस्या के समाधान के लिए विश्वविद्यालय अधिकारियों के पास गए थे, तभी राजद कार्यकर्ताओं ने हमला किया. इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हुई हैं. उदाहरण के तौर पर भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में जात-पात को लेकर छात्रों के दो गुट आमने-सामने हो गए थे, जिसमें कॉलेज प्रशासन ने 39 छात्रों को निष्कासित किया था.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने और दोनों पक्षों के छात्रों को शांत कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं. फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आरोपी छात्रों की पहचान के बाद कार्रवाई की जाएगी.