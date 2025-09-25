हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar: भागलपुर विश्वविद्यालय में ABVP और राजद के बीच मारपीट, पुलिस जांच में जुटी

Bihar: भागलपुर विश्वविद्यालय में ABVP और राजद के बीच मारपीट, पुलिस जांच में जुटी

Bhagalpur University Campus: भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में छात्र राजद और ABVP के बीच मारपीट हुई. इसमें आनंद कुमार घायल हो गया. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 25 Sep 2025 11:43 AM (IST)
Preferred Sources

तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में छात्र राजनीति को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि राजद के कार्यकर्ताओं ने ABVP कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट की.

जानकारी के लिए बता दें कि घटना 24 सितंबर शाम करीब 4 बजे की है, जिसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में तनाव का माहौल बन गया. ABVP कार्यकर्ता ने पुलिस की घटना की जानकारी देकर राजद कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

क्या है पूरा मामला

ABVP कार्यकर्ता आनंद कुमार अपने साथियों ऋषि महतो, सूर्य प्रताप दुबे और शिवम तिवारी के साथ विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद थे. इसी दौरान छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव अपने समर्थकों प्रिंस यादव, प्रभाकर यादव, आशीष रॉय, गोविंद और लगभग 15–20 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे. आरोप है कि राजद कार्यकर्ताओं ने ABVP कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट की और गालियां दीं.

मारपीट में घायल आनंद कुमार को गंभीर स्थिति में जेएलएन अस्पताल मायागंज में भर्ती कराया गया. इस दौरान कई अन्य छात्रों को भी चोटें आईं, जिससे परिसर का माहौल अत्यंत तनावपूर्ण हो गया.

CCTV में कैद हुई पूरा घटना

घटना विश्वविद्यालय परिसर के CCTV कैमरों में कैद हो गई. इस दौरान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. कृष्णा कुमार और विश्वविद्यालय थाना के S.I. बिमल कुमार यादव भी मौके पर मौजूद थे. अधिकारियों ने स्थिति को काबू में करने का प्रयास किया और तनाव फैलने से रोका.

पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

भागलपुर एबीवीपी नेता कुणाल पांडे ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने इस मामले में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र राजद के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय परिसर में गुंडागर्दी करते हैं.

जात-पात को लेकर भीड़े थे छात्रों के दो गुट 

कुणाल पांडे ने कहा कि एबीवीपी के कुछ छात्र समस्या के समाधान के लिए विश्वविद्यालय अधिकारियों के पास गए थे, तभी राजद कार्यकर्ताओं ने हमला किया. इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हुई हैं. उदाहरण के तौर पर भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में जात-पात को लेकर छात्रों के दो गुट आमने-सामने हो गए थे, जिसमें कॉलेज प्रशासन ने 39 छात्रों को निष्कासित किया था.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने और दोनों पक्षों के छात्रों को शांत कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं. फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आरोपी छात्रों की पहचान के बाद कार्रवाई की जाएगी.

Published at : 25 Sep 2025 11:43 AM (IST)
Tags :
RJD Abvp Bhagalpur University -RJD BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: मेरठ में 'भगवा लव ट्रैप' का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कही ये बात
मेरठ में 'भगवा लव ट्रैप' का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कही ये बात
इंडिया
IND VS PAK: एशिया कप विवाद पर शशि थरूर का बड़ा बयान- 'हमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए था'
एशिया कप विवाद पर शशि थरूर का बड़ा बयान- 'हमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए था'
ओटीटी
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: मेरठ में 'भगवा लव ट्रैप' का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कही ये बात
मेरठ में 'भगवा लव ट्रैप' का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कही ये बात
इंडिया
IND VS PAK: एशिया कप विवाद पर शशि थरूर का बड़ा बयान- 'हमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए था'
एशिया कप विवाद पर शशि थरूर का बड़ा बयान- 'हमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए था'
ओटीटी
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
नौकरी
छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
रिलेशनशिप
Postpartum Physical Issues: बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
ट्रेंडिंग
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget