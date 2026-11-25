बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को स्थायी अध्यक्ष मिल गई हैं. 1992 बैच की वरिष्ठ IAS अधिकारी हरजोत कौर बम्हरा को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार (24 नवंबर) को इस संबंध में अधिसूचना जारी की. हरजोत कौर 29 नवंबर से पदभार संभालेंगी. इससे एक दिन पहले यानी 28 नवंबर को वह भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेंगी.

हरजोत कौर बम्हरा का कार्यकाल छह साल या 62 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक रहेगा. इससे पहले सितंबर में उन्हें BPSC का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था. स्थायी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कहा कि परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी. आयोग के सामने अभ्यर्थियों का भरोसा मजबूत करने की बड़ी चुनौती है.

यह भी पढ़ें- राजधानी पटना में मर्डर, जीडी मेमोरियल कॉलेज के छात्र को मारी गोली

कई अहम विभागों में संभाल चुकी हैं जिम्मेदारी

हरजोत कौर बिहार कैडर की 1992 बैच की IAS अधिकारी हैं. उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस स्टडीज में एमए और एमफिल किया है. इसके बाद UPSC परीक्षा पास कर प्रशासनिक सेवा में आईं. वह कटिहार और बेगूसराय की जिलाधिकारी रह चुकी हैं.

उन्होंने कार्मिक, पर्यटन, भू-राजस्व, परिवहन और ग्रामीण विकास जैसे विभागों में काम किया है. इसके अलावा महिला एवं बाल विकास निगम की अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और समाज कल्याण विभाग में अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी संभाली है. खान एवं भूतत्व विभाग में भी अपर मुख्य सचिव रह चुकी हैं. केंद्र सरकार में उप सचिव और निदेशक के पद पर भी काम किया है.

सैनिटरी पैड वाले बयान से आई थीं चर्चा में

हरजोत कौर करीब चार साल पहले सैनिटरी पैड को लेकर दिए गए बयान से चर्चा में आई थीं. पटना में UNICEF के एक कार्यक्रम में एक छात्रा ने सरकार से 20-30 रुपये का सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की मांग की थी. इस पर उन्होंने सवाल उठाया था कि ऐसी मांगों का अंत कहां होगा. उन्होंने जींस, जूते और निरोध मुफ्त देने की मांग का भी उदाहरण दिया था. कहा था 'कल को जींस-पैंट दे सकते हैं. परसों सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं? उनके इस बयान की काफी आलोचना हुई थी.

BPSC के सामने परीक्षाओं में पारदर्शिता की चुनौती

हरजोत कौर ऐसे समय आयोग की स्थायी अध्यक्ष बनी हैं, जब BPSC कई परीक्षाओं को लेकर विवादों में रहा है. 70वीं BPSC परीक्षा से लेकर TRE-4 तक अभ्यर्थियों ने अलग-अलग मुद्दों पर सवाल उठाए हैं. ऐसे में नई अध्यक्ष के सामने परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और अभ्यर्थियों का भरोसा जीतने की चुनौती होगी.

यह भी पढ़ें- यश माहेश्वरी की हो सकती है गिरफ्तारी! बिहार पुलिस ने दर्ज की FIR