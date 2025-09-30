Pawan Singh: 'ई फोटो देख के सांप लोट रहा होगा', पवन सिंह ने किसके लिए कही ये बात?
Pawan Singh News: पोस्ट के जरिए पवन सिंह ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेते हुए कहा कि इनके सपनों का बिहार बनाने में वे अपना पूरा पावर लगा देंगे. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में किसी सीट से बीजेपी पवन सिंह को मैदान में उतार सकती है. मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई उससे यही लगता है. हालांकि आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है. इस बीच पवन सिंह ने एक्स पर कुछ तस्वीरें शेयर कर विरोधियों को निशाने पर लिया है.
पावरस्टार पवन सिंह ने लिखा, "जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ई फोटो देख के सांप लोट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है, वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं. आज हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया. मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा."
जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ई फोटो देख के साँप लोट रहा होगा। लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है, वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते है। आज हमारे माननीय गृह मंत्री @AmitShah जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष @JPNadda जी माननीय @UpendraKushRLM जी से मुलाक़ात हुई… pic.twitter.com/DyoqUe8VKw— Pawan Singh (@PawanSingh909) September 30, 2025
मंगल पांडेय ने पवन सिंह को दी बधाई
दूसरी ओर बीजेपी में फिर से सक्रिय होने पर अब पवन सिंह को पार्टी नेताओं की ओर से बधाई मिलने लगी है. बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, "भाजपा कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय होकर एनडीए की जीत के लिए संकल्पित होने पर लोकप्रिय कलाकार पवन सिंह जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. आपकी ऊर्जा और समर्पण बिहार में विकास व सुशासन की राह को और सशक्त करेगा."
इस सवाल पर कि दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या कर लिए हैं, इस पर पवन सिंह ने कहा, "अरे हम अलग हुए ही कहां थे. हम साथ हैं." अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह आगे क्या कुछ करते हैं या पार्टी इन्हें क्या कुछ जिम्मेदारी देती है.
यह भी पढ़ें- अमित शाह, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद पवन सिंह की पहली प्रतिक्रिया, दिए ये सियासी संकेत
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL