सीवान: सड़क दुर्घटना में BSAP जवान की मौत, आरोपी की जांच में जुटी पुलिस

सीवान जिले से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. शनिवार (13 दिसंबर) तड़के गश्ती के दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP-2) के जवान मधुप कुमार की मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार, यह हादसा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छोटपुर हाईवे पर सुबह करीब 4:30 से 5 बजे के बीच हुआ. गंभीर रूप से घायल जवान को इलाज के लिए सीवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

मृतक जवान मधुप कुमार सराय ओपी थाना में पदस्थापित थे और घटना के समय अपने थाने के एक एएसआई के साथ रात्रि गश्ती पर निकले थे. पुलिस के अनुसार, गश्ती के दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वाहन चालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. इसके बाद पुलिस टीम इलाके में वाहन की तलाश करने लगी.

इसी दौरान छोटपुर हाईवे के पास मधुप कुमार संदिग्ध वाहन की खोज में इधर-उधर जा रहे थे. तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जवान गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

जवान की मौत के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर

BSAP जवान की मौत के बाद पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है. घटना की जानकारी मिलते ही वरीय पुलिस पदाधिकारी सक्रिय हो गए. सदर एसडीपीओ अजय कुमार सिंह ने एक वीडियो बयान और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि यह हादसा छोटपुर इलाके में जाकिर साईं के घर के पास हुआ है.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

एसडीपीओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि मृत जवान मधुप कुमार डेहरी ऑन सोन से प्रतिनियुक्ति पर सीवान में ड्यूटी कर रहे थे. घटना की सूचना तुरंत वरीय अधिकारियों को दे दी गई है. पुलिस अब उस अज्ञात वाहन की पहचान और चालक की तलाश में जुटी हुई है, जिसने जवान को रौंदा और मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने बताया कि आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है और संभावित मार्गों पर नाकेबंदी कर दी गई है. इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर गश्ती ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल, पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और दोषी वाहन चालक को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है.

