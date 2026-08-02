रोहतास में EO की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या, गाड़ी रोककर ली जान

बिहार के रोहतास जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों द्वारा हमला कर हत्या कर दी गई. यह वारदात उस समय हुई, जब वे सरकारी वाहन से पटना जा रहे थे.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जानकारी के अनुसार, शनिवार को विमल कुमार डेहरी स्थित ललन सिंह स्पोर्टिंग क्लब में आयोजित 'एक शाम शहीदों के नाम' कार्यक्रम में शामिल हुए थे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे सरकारी वाहन से पटना के लिए रवाना हुए.

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इसी दौरान औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र स्थित धनौती पुल के समीप घात लगाए अपराधियों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया. आरोप है कि अपराधियों ने चालक की कनपटी पर पिस्तौल सटाकर वाहन रुकवाया और इसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी पर लाठी, डंडे एवं लोहे की रॉड से हमला कर दिया.

गोली चलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं

घटना के बाद यह भी चर्चा सामने आई कि विमल कुमार को गोली भी मारी गई, हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. चालक मिथिलेश कुमार प्रारंभ में घटनास्थल से चला गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. पुलिस चालक की भूमिका सहित सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

अस्पताल ले जाते समय हुई मौत

घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस की सहायता से गंभीर रूप से घायल विमल कुमार को डेहरी के एक निजी अस्पताल ले जाया गया. चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई.

वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे

घटना की सूचना मिलते ही रोहतास के जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार, औरंगाबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा, सासाराम की अनुमंडल पदाधिकारी नेहा कुमारी तथा डेहरी के अनुमंडल पदाधिकारी निलेश कुमार सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की निगरानी कर रहे हैं.

सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि हत्या के कारणों तथा इसमें शामिल लोगों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.

विधानसभा में भी उठा था मामला

बताया जा रहा है कि डेहरी के विधायक राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह ने हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार से जुड़े कुछ विषयों को उठाया था. ऐसे में उनकी हत्या के बाद विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं. हालांकि पुलिस ने किसी भी संभावना पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है और जांच जारी होने की बात कही है.

पत्नी ने चालक पर लगाया आरोप

मृतक की पत्नी बबीता कुमारी अस्पताल पहुंचीं तो उन्होंने चालक पर हत्या में संलिप्त होने का आरोप लगाया. पुलिस ने इस आरोप को भी जांच के दायरे में रखा है. वहीं, शव का पोस्टमार्टम परिजनों की उपस्थिति में कराया जा रहा है.

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

रोहतास के सिविल सर्जन डॉ. मणिराज रंजन ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. प्रारंभिक जांच में शरीर पर गंभीर चोटों के साथ बाजू पर धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं. गोली लगने की संभावना की भी जांच की जा रही है. मृत्यु का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा.

मुख्य पार्षद ने जताई साजिश की आशंका

डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद की मुख्य पार्षद शशि कुमारी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि विमल कुमार एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और मिलनसार अधिकारी थे. उन्होंने आशंका जताई कि यह हत्या सुनियोजित साजिश के तहत की गई है तथा दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की.

गया जिले के निवासी थे विमल कुमार

विमल कुमार मूल रूप से गया जिले के शेरघाटी के निवासी थे. वे वर्तमान में डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थे. घटना के समय वे पटना स्थित अपने परिवार से मिलने जा रहे थे. उनके परिवार में पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं.

इस हत्याकांड से प्रशासनिक महकमे तथा पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है. पुलिस का कहना है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है और शीघ्र ही घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा.

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