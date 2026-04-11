सीवान: टावर पर चढ़कर युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा, भाई की मौत पर न्याय के लिए DM को बुलाने की मांग

सीवान में शनिवार (11 अप्रैल) को हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. जब मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर गांव में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और अपने भाई की मौत का न्याय मांगने लगा. इस दौरान उसने डीएम को बुलाने की मांग की.

युवक की पहचान मोहद्दीपुर निवासी असलम मियां के पुत्र सैफ उर्फ लालू के रूप में हुई हैं. इलाके के लोगों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिला. एक तरफ युवक टावर पर चढ़कर विरोध जता रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण पोस्टर-बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी युवक की मौत

बताया जाता है कि 2 अगस्त 2025 को सैफ उर्फ लालू के छोटे भाई फैज अनवर अली उर्फ बिहारी की सीवान मंडल कारा में संदिग्ध परिस्थित में मौत हो गई थी. फैज अली को पुलिस ने 31 जुलाई की शाम चोरी के एक मामले में बेल टूटने पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन 48 घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो गई थी. जिसके बाद उस वक्त भी परिजनों ने काफी हंगामा किया था.

भाई को न्याय दिलाने के लिए टावर पर चढ़ा युवक

शनिवार (11 अप्रैल) की सुबह मृतक के भाई सैफ मोबाइल टावर पर चढ़ गया. वहीं उसके परिजन हाथों में 'फैज अनवर को इंसाफ दो' के बैनर लेकर प्रदर्शन करने लगे. इस बीच लोगों की भीड़ जुट गई. जिसके बाद मुफ्फसिल थाना प्रभारी उपेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया.

परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि फैज अनवर उर्फ बिहारी की मौत को 8 महीने से ज्यादा हो गए लेकिन अभी तक उसके मौत मामले में इंसाफ नहीं मिला. परिजनों ने फैज की मौत को हत्या करार देते हुए इंसाफ की मांग कर रहे हैं.

परिजनों ने क्या कहा?

परिजनों का कहना है कि जेल के अंदर फैज ने फांसी नहीं लगाई, बल्कि उसकी हत्या कर टांग दिया गया. अभी तक उसकी मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है. परिजनों का कहना है कि उसकी मौत को 8 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक उसकी मौत मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई हैं.

ये भी पढ़ें: बिहार में नई सरकार! CM हाउस से नीतीश कुमार का सामान होने लगा शिफ्ट, अब कहां होगा ठिकाना?