देशभर में आभूषण के शौकीन लोगों के लिए चिंता जनक खबर है. चांदी के दामों में लगातार बढ़ोतरी ने आसमान छू लिया है. गुरुवार (18 दिसंबर) को 2 लाख रुपए प्रति किलो चांदी का भाव रहा. एक हफ्ते में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी चांदी के दाम में हो चुकी है.

इस बीच पटना के मशहूर सराफा व्यवसायी राहुल रस्तोगी ने बताया कि दिवाली तक 2 लाख रुपए प्रति किलो चांदी के भाव हो गए थे. छठ के बाद चांदी के दाम में कमी देखने को मिली थी. जिससे इसके दाम 1 लाख 50 हजार रुपए किलो हो गए थे. एक हफ्ता पहले चांदी 1 लाख 80 हजार रुपये किलो थी. इस एक हफ्ते के बीच में प्रतिदिन दाम बढ़ रहे हैं और सात दिनों के अंदर 21 हजार की बढ़ोतरी हो चुकी है.

लगातार बढ़ रहे चांदी के दामों में नहीं होगी गिरावट

लगातार बढ़ रहे चांदी के दामों के बीच उन्होंने बताया कि चांदी के भाव में अब कमी होने की उम्मीद नहीं दिख रही है. क्योंकि इंडस्ट्रियल कामों में भी चांदी के उपयोग हो रहे है. सरकार द्वारा हर जगहा सोलर लाइट लगवाई जा रही हैं. सोलर प्लेट में भी चांदी के काम होते हैं. ऐसे में चांदी का डिमांड सिर्फ आभूषण ही नहीं अन्य कामों में होने लगा है. जिसकी वजह से भाव बढ़ते जा रहे हैं.

लगातार बढ़ रही है चांदी की डिमांड

उन्होंने बताया कि विदेश में भी चांदी की डिमांड बढ़ गई है. इसलिए खपत ज्यादा है और माल कम आने के कारण दिन प्रतिदिन भाव बढ़ते जा रहे हैं. जिस तरह से भाव में बढ़ोतरी हो रही है उम्मीद है कि आगामी 6 महीने में चांदी के दाम 3 लाख रुपए किलो हो जाने की उम्मीद है. क्योंकि कुछ दिनों बाद शादी के लग्न में भी चांदी का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा और डिमांड ज्यादा बढ़ेगी.

बढ़ते चांदी के दामों पर ग्राहकों ने क्या कहा?

इस बीच बढ़ते चांदी के दामों पर एक ग्राहक ने बताया कि चांदी के भाव इतना ज्यादा बढ़ रहे हैं, कि अब खरीदना मुश्किल हो रहा है. उन्होंने कहा कि शादी है तो खरीदना जरूरी है. परन्तु जितना लेना था उससे कुछ कम ले रहे हैं. वहीं कुछ ग्राहकों ने कहा कि अभी अगर नहीं खरीदे तो आगे और खरीदना मुश्किल हो जाएगा.