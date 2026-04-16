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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार पर बनी शॉर्ट फिल्म लॉन्च, निशांत ने भी बता दिया अपना आगे का प्लान, 'मैंने सभी…'

नीतीश कुमार पर बनी शॉर्ट फिल्म लॉन्च, निशांत ने भी बता दिया अपना आगे का प्लान, 'मैंने सभी…'

Bihar News: निशांत कुमार गुरुवार को पार्टी दफ्तर पहुंचे थे. शॉर्ट फिल्म के जरिए दिखाया गया कि 20 साल में नीतीश कुमार ने क्या कुछ काम किया है. पढ़िए निशांत ने इस पर क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Apr 2026 04:46 PM (IST)
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नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने जेडीयू दफ्तर में आज (गुरुवार) अपने पिता पर बनी शॉर्ट फिल्म 'मेरा नेता, मेरा अभिमान' की लॉन्चिंग की. इस शॉर्ट फिल्म में नीतीश कुमार ने 20  साल में जो काम किया है उसे दिखाया गया. नीतीश कुमार पर बने एक गाने को भी रिलीज किया गया. 

कार्यक्रम के दौरान अशोक चौधरी भी रहे. वे रो पड़े. निशांत ने उनके कंधे पर हाथ रखकर ढांढस बंधाया. इस मौके पर निशांत कुमार ने दो-चार लाइन में अपनी बात रखी. सरकार में वे शामिल नहीं हुए तो अब आगे की उनकी क्या प्लानिंग है उसे भी स्पष्ट कर दिया.

'मेरी कोशिश होगी कि…'

फिल्म देखने के बाद निशांत ने कहा, "...ये दिखाता है कि 20 साल में पिताजी ने कितना काम किया है. चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो, रोजगार देना हो, महिला सशक्तीकरण हो या कुछ भी हो, अल्पसंख्यक, पिछड़ा सबके लिए काम किया है. मेरी कोशिश होगी कि उन्होंने जो 20 साल में किया है उसे जन-जन तक पहुंचाऊं. पिताजी के अधूरे सपने को पूरा करूं. मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जेडीयू और संगठन को मजबूत करूं. जनता का आशीर्वाद लूं." 

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पार्टी नेताओं से मिले निशांत

दूसरी ओर इस मौके पर निशांत ने पार्टी दफ्तर में नेताओं-कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. सबकी बातें सुनीं. उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर कहा, "आज प्रदेश कार्यालय, पटना में जद(यू) के माननीय विधायकों, विधान पार्षदों, नेताओं एवं पूरे प्रदेश से आए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शिष्टाचार भेंट एवं विचार-विमर्श किया. इस अवसर पर पिताजी के कार्यों एवं उनकी जनसेवा से जुड़े अनुभवों का स्मरण करते हुए उपस्थित सभी साथियों ने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं."

'मैंने सभी साथियों से संगठन...'

आगे कहा, "मैंने सभी साथियों से संगठन को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए एकजुट होकर समर्पित भाव से कार्य करने का आग्रह किया. हम सभी संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने हेतु पूर्ण निष्ठा, समर्पण एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए संकल्पबद्ध हैं."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Apr 2026 04:45 PM (IST)
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