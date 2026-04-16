नीतीश कुमार पर बनी शॉर्ट फिल्म लॉन्च, निशांत ने भी बता दिया अपना आगे का प्लान

नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने जेडीयू दफ्तर में आज (गुरुवार) अपने पिता पर बनी शॉर्ट फिल्म 'मेरा नेता, मेरा अभिमान' की लॉन्चिंग की. इस शॉर्ट फिल्म में नीतीश कुमार ने 20 साल में जो काम किया है उसे दिखाया गया. नीतीश कुमार पर बने एक गाने को भी रिलीज किया गया.

कार्यक्रम के दौरान अशोक चौधरी भी रहे. वे रो पड़े. निशांत ने उनके कंधे पर हाथ रखकर ढांढस बंधाया. इस मौके पर निशांत कुमार ने दो-चार लाइन में अपनी बात रखी. सरकार में वे शामिल नहीं हुए तो अब आगे की उनकी क्या प्लानिंग है उसे भी स्पष्ट कर दिया.

'मेरी कोशिश होगी कि…'

फिल्म देखने के बाद निशांत ने कहा, "...ये दिखाता है कि 20 साल में पिताजी ने कितना काम किया है. चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो, रोजगार देना हो, महिला सशक्तीकरण हो या कुछ भी हो, अल्पसंख्यक, पिछड़ा सबके लिए काम किया है. मेरी कोशिश होगी कि उन्होंने जो 20 साल में किया है उसे जन-जन तक पहुंचाऊं. पिताजी के अधूरे सपने को पूरा करूं. मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जेडीयू और संगठन को मजबूत करूं. जनता का आशीर्वाद लूं."

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पार्टी नेताओं से मिले निशांत

दूसरी ओर इस मौके पर निशांत ने पार्टी दफ्तर में नेताओं-कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. सबकी बातें सुनीं. उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर कहा, "आज प्रदेश कार्यालय, पटना में जद(यू) के माननीय विधायकों, विधान पार्षदों, नेताओं एवं पूरे प्रदेश से आए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शिष्टाचार भेंट एवं विचार-विमर्श किया. इस अवसर पर पिताजी के कार्यों एवं उनकी जनसेवा से जुड़े अनुभवों का स्मरण करते हुए उपस्थित सभी साथियों ने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं."

आज प्रदेश कार्यालय, पटना में जद(यू) के माननीय विधायकों, विधान पार्षदों, नेताओं एवं पूरे प्रदेश से आए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शिष्टाचार भेंट एवं विचार-विमर्श किया।



इस अवसर पर पिताजी के कार्यों एवं उनकी जनसेवा से जुड़े अनुभवों का स्मरण करते हुए उपस्थित सभी साथियों ने अपनी… pic.twitter.com/oA685izvBQ — Nishant Kumar - निशांत कुमार (@Nishantjdu) April 16, 2026

'मैंने सभी साथियों से संगठन...'

आगे कहा, "मैंने सभी साथियों से संगठन को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए एकजुट होकर समर्पित भाव से कार्य करने का आग्रह किया. हम सभी संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने हेतु पूर्ण निष्ठा, समर्पण एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए संकल्पबद्ध हैं."

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