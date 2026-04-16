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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारडिप्टी CM के पद को निशांत ने मारी 'लात', JDU विधायक चेतन आनंद बोले- 'मैं चाहता था कि…'

डिप्टी CM के पद को निशांत ने मारी 'लात', JDU विधायक चेतन आनंद बोले- 'मैं चाहता था कि…'

Bihar News: जेडीयू विधायक चेतन आनंद ने कहा कि निशांत कुमार की सोच का हम लोग आदर करते हैं. वो लोगों से संवाद स्थापित करना चाहते हैं. इसे अच्छे तरीके से देखा जा सकता है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Apr 2026 03:48 PM (IST)
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एनडीए की नई सरकार में नीतीश कुमार ने किसी तरह का कोई पद अब तक नहीं लिया है. बीजेपी से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं और उनके साथ जेडीयू से विजय चौधरी एवं बिजेंद्र यादव उपमुख्यमंत्री बने हैं. पहले चर्चा थी कि निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे लेकिन उन्होंने कोई पद लेने से साफ इनकार कर दिया है. इस बीच गुरुवार (16 अप्रैल, 2026) को जेडीयू विधायक चेतन आनंद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

निशांत कुमार की ओर से डिप्टी सीएम का पद ठुकराए जाने पर चेतन आनंद ने कहा कि उनकी अपनी एक सोच है. उस सोच का हमलोग आदर करते हैं. उन्होंने कहा है कि वो (निशांत) जनता के बीच जाकर लोगों से डायरेक्ट संवाद स्थापित करना चाहते हैं. इसको तो अच्छे तरीके से देखा जा सकता है. 

'अगर उन्होंने निर्णय लिया है तो उनके विचार हैं'

कुर्सी ठुकराने पर कहा, "कितनी बड़ी बात है कि सब कुछ आपके पास आ रहा था, लेकिन आपने ऐसा निर्णय लिया... मैं चाहता था कि वो पद लें, लेकिन अगर उन्होंने निर्णय लिया है तो ये उनके विचार हैं. ये दिखाता है कि उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा है." निशांत बिहार यात्रा के बाद आगे क्या करेंगे. ऐसे सवाल पर कहा कि पूरी पार्टी उनकी तरफ देख रही है.

यह भी पढ़ें- डिप्टी CM क्यों नहीं बने निशांत? सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार के बेटे ने कहा- 'पिताजी के…'

जेडीयू ने निशांत को बताया पार्टी का भविष्य

उधर दूसरी ओर निशांत कुमार गुरुवार की सुबह पार्टी दफ्तर पहुंचे. इस पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने मीडिया से कहा, "ये तो अच्छी बात न है… निशांत जी हमारी पार्टी के भविष्य हैं… राज्य के भविष्य हैं… तो निशांत जी आ रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, उनसे संवाद करेंगे, पार्टी की गतिविधि को जानेंगे, ये तो अच्छी बात न है…"

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Apr 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Chetan Anand Nishant Kumar BIHAR NEWS
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