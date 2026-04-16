डिप्टी CM के पद को निशांत ने मारी 'लात', JDU विधायक चेतन आनंद बोले- 'मैं चाहता था कि…'

एनडीए की नई सरकार में नीतीश कुमार ने किसी तरह का कोई पद अब तक नहीं लिया है. बीजेपी से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं और उनके साथ जेडीयू से विजय चौधरी एवं बिजेंद्र यादव उपमुख्यमंत्री बने हैं. पहले चर्चा थी कि निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे लेकिन उन्होंने कोई पद लेने से साफ इनकार कर दिया है. इस बीच गुरुवार (16 अप्रैल, 2026) को जेडीयू विधायक चेतन आनंद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

निशांत कुमार की ओर से डिप्टी सीएम का पद ठुकराए जाने पर चेतन आनंद ने कहा कि उनकी अपनी एक सोच है. उस सोच का हमलोग आदर करते हैं. उन्होंने कहा है कि वो (निशांत) जनता के बीच जाकर लोगों से डायरेक्ट संवाद स्थापित करना चाहते हैं. इसको तो अच्छे तरीके से देखा जा सकता है.

'अगर उन्होंने निर्णय लिया है तो उनके विचार हैं'

कुर्सी ठुकराने पर कहा, "कितनी बड़ी बात है कि सब कुछ आपके पास आ रहा था, लेकिन आपने ऐसा निर्णय लिया... मैं चाहता था कि वो पद लें, लेकिन अगर उन्होंने निर्णय लिया है तो ये उनके विचार हैं. ये दिखाता है कि उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा है." निशांत बिहार यात्रा के बाद आगे क्या करेंगे. ऐसे सवाल पर कहा कि पूरी पार्टी उनकी तरफ देख रही है.

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जेडीयू ने निशांत को बताया पार्टी का भविष्य

उधर दूसरी ओर निशांत कुमार गुरुवार की सुबह पार्टी दफ्तर पहुंचे. इस पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने मीडिया से कहा, "ये तो अच्छी बात न है… निशांत जी हमारी पार्टी के भविष्य हैं… राज्य के भविष्य हैं… तो निशांत जी आ रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, उनसे संवाद करेंगे, पार्टी की गतिविधि को जानेंगे, ये तो अच्छी बात न है…"

Patna, Bihar: On JD(U) leader Nishant Kumar’s visit to the party office, JD(U) Bihar State President Umesh Singh Kushwaha says, "This is a good thing. Nishant is the future of our party, and as he is coming, he will meet party workers and party leaders, and understand the party’s… pic.twitter.com/DL7qx8RpaH — IANS (@ians_india) April 16, 2026

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