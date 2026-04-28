संयुक्त राष्ट्र में सोमवार (27 अप्रैल) को ईरान और अमेरिका के अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. तेहरान के परमाणु कार्यक्रम और परमाणु अप्रसार संधि (NPT) की समीक्षा करने वाले सम्मेलन के उपाध्यक्ष के रूप में ईरान के चयन को लेकर जमकर टकराव हुआ.