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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात: नवरात्रि कार्यक्रम में 'असलम बैंड' पर बवाल, हिंदू संगठन का विरोध

गुजरात: नवरात्रि कार्यक्रम में 'असलम बैंड' पर बवाल, हिंदू संगठन का विरोध

गुजरात के भावनगर जिले के एक रिजॉर्ट में नवरात्री कार्यक्रम के दौरान हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और यहां सालों से काम कर रहे 'असलम एंड असलम बैंड' को हटाने की मांग की.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 15 Oct 2026 09:20 AM (IST)
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गुजरात के भावनगर जिले के वरतेज स्थित रंगोली रिजॉर्ट में नवरात्री कार्यक्रम के दौरान हंगामा देखने को मिला. हिंदू संगठनों के सदस्य वहां घुसे और वहां प्रदर्शन किया. हिंदू संगठन के सदस्यों ने कार्यक्रम से 'असलम एंड असलम बैंड' को हटाने और उनकी जगह हिंदू कलाकारों को शामिल करने की मांग की.

हंगामे  के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया. ये म्यूजिकल बैंड पारंपरिक रूप से कई सालों से इस रिजॉर्ट में नवरात्रि के दौरान अपनी प्रस्तुति देते आ रहा है. इस हंगामे के कारण कार्यक्रम के दौरान माहौल गरमा गया. 

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क्या है पूरा मामला?

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, हिंदू युवा संगठन से जुड़े  सदस्यों ने कार्यक्रम से पहले ही स्थानीय पुलिस स्टेशन और जिला कलेक्टर को याचिका सौंपी थी और कलाकारों को बदलने की मांग की थी. इसके साथ ही आयोजकों पर भी दबाव बनाने की कोशिश की कि थी वो इस 'असलम एंड असलम बैंड' को हटा दें और वो भी इसलिए क्योंकि इसके कलाकारों की पृष्ठभूमि हिंदू नहीं नहीं थी. हालांकि, स्थानीय अधिकारियों ने निजी कार्यक्रम में हस्तक्षेप न करने का फैसला किया था.  

पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की

इसके बावजूद हिंदू युवा संगठन के शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में समूह के सदस्य रिजॉर्ट पहुंचे और कार्यक्रम में बाधा डाला. लोगों ने इसका विरोध किया जिससे वहां कुछ देर के लिए वहां अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और हंगामा कर रहे सदस्यों में से कुछ को हिरासत में ले लिया.

पुलिस एक्शन के बाद भी संगठन के लोगों ने आयोजकों को चेतावनी दी कि वो मांगें पूरी नहीं होने पर दोबारा कार्यक्रम बंद करवा देंगे. वहीं, भावनगर के पुलिस अधीक्षक नितेश पांडे ने मीडिया से बातचीत में जानकारी दी कि आज से नवरात्रि कार्यक्रम को सुरक्षा प्रदान की गई है. इस मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 15 Oct 2026 09:20 AM (IST)
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